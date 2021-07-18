Bek rotasyonunu genişletmek isteyen Inter, Bellerin’in yanı sıra Telles’i de takip ediyor.

Maddi olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Inter, oyuncu satışı yapmak zorunda olduğunu dile getirmişti.

Bu nedenden ötürü Antonio Conte ile anlaşmazlık yaşayan son Serie A şampiyonu, başarılı teknik adam ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Achraf Hakimi’yi PSG’ye sattıktan sonra sağ bek arayışlarını sürdüren İtalyan devinin Arsenal forması giyen Hector Bellerin ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Diğer kanata da takviye yapmak isteyen Inter’in adı, Manchester United’da istediği süreleri alamayan eski Galatasaraylı Alex Telles ile anılıyor.

Neler söylendi?

Sky Italia’ya konuşan Inter yöneticisi Beppe Marotta, gündemdeki iki oyuncuya dair açıklamalarda bulundu. Marotta, Bellerin transferine dair şunları söyledi: “Oyuncuya ilgimiz var ancak şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğim çünkü o şu anda farklı bir takımın oyuncusu.”

Ayrıca Marotta, bir dönem kiralık olarak Inter forması giyen Telles’in transferi hakkında da açıklamalarda bulundu: “Bu ihtimali rafa kaldırmıyorum fakat şu anda önümüzdeki tüm alternatifleri değerlendirmekle uğraşıyoruz, bu konuda aceleci davranmak istemiyoruz.”

Inter, Bellerin & Telles ikilisini kadrosuna katabilir mi?

Kariyerinin son on yılını Inter’de geçiren ve Arsenal’le olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Bellerin’in takımdan ayrılması bekleniyor.

Arsenal formasıyla son sezonlarda gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen İspanyol sağ bekle Inter’in yanı sıra PSG ve Barcelona gibi kulüplerle adı anılıyor. Ayrıca Bellerin, sakatlıklar nedeniyle son sezonlarda bir hayli maç da kaçırmıştı.

Son Serie A Şampiyonu, sağ bek Bellerin’in yanı sıra sol bek pozisyonu için de Alex Telles’le ilgileniyor.

Geride bıraktığımız sezonda Manchester United’a transfer olan ancak Luke Shaw’dan formayı alamayan Brezilyalı oyuncu, kendini İngiltere’de kanıtlamak istediğini dile getirmişti:

“Manchester United’la ikinci sezonuma girecek olmak benim için bir gurur kaynağı.”

“Geride bıraktığımız sezonda kupa zaferlerinin eşiğinden dönmüştük, yeni sezonda ise bu hedef doğrultusunda çok daha istekli olacağız. Kendimi bu kulüpte kanıtlamak istiyorum.”

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