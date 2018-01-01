CANLI | BeIN Sports Haber izle
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beIN Sports
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarıyla ilgili sıkıntılar sürerken, Digiturk bünyesindeki beIN Sports, Avrupa Kupaları'ndaki maçları haftalık paketleri satın alarak ekrana getiriyor.
Digiturk bünyesinde yayın yapan beIN Sports Haber kanalı Türksat uydusu üzerinden, Kablo TV ve Turkcell TV+ platformlarından da yayın yapıyor. Kanalın ayrıca Youtube üzerinden de canlı yayını bulunuyor.
beIN Sports Haber'i yukarıdaki video kutucuğundan ya da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.