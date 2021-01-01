beIN Sports'tan Fenerbahçe'ye: Komplo teorileriyle meşgul olmayacağız

Fenerbahçe, 'be Fair' sloganı için mahkemenin tedbir kararını kaldırdığını açıkladı ancak beIN Sports bu karara itiraz edeceklerini söylüyor.

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yaşanan gerginlik hâlâ devam ediyor.

Fenerbahçe bugün yaptığı açıklamada yapılan itiraz üzerine “Be Fair" sloganının kullanılmasının durdurulmasına ilişkin verilen tedbir kararının mahkemece kaldırıldığını duyurdu.

"Kulübümüze karşı küfürlü tezahüratın canlı yayında ekrana getirilmesi üzerine; beIN Sports’un bir süredir Fenerbahçe aleyhine attığı tamamına karşı bir duruş olarak “Be Fair” (“Adil Ol”) sloganıyla tepki konulmuştur."

"Adil ve tarafsız yayıncılık yapmakla yükümlü olan beIN Sports bu ve benzeri haksız ve taraflı eylemlerinden vazgeçmediği sürece, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haklı ve meşru tepkimizi sürdüreceğimizi taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yayıncı kuruluştan ise Fenerbahçe'nin açıklamasına karşılık geldi ve durdurma kararına itiraz edeceklerini, odak noktalarının Türk futbolunun marka değeri olduğu vurgulandı.

beIN Sports ne söyledi?

"Mahkeme'nin ihtiyadi tedbir kararını kaldırmasının, halen devam etmekte olan ana dava üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor."

"Bununla beraber, fikri mülkiyet haklarına ve ifade özgürlüğüne duyduğumuz inançla, ihtiyati tedbirin kaldırılması kararına itiraz edeceğiz."

"Bu süreçte komplo teorileriyle meşgul olmadan sadece, Türkiye ve dünya genelindeki milyonlarca futbolsevere en kaliteli Süper Lig içeriklerini sunmaya, Türk fubolunun marka değerini ve itibarını yükseltmeye odaklanacağız. Ayrıca, Türk Milli Takımına bu haftaki Dünya Kupası eleme müsabakarında başarılar diliyoruz."

beIN Sports ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik nasıl başladı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş geçtiğimiz yıllarda istifa etti ve beIN Sports'ta çalışmaya başladı.

İki kurum arasındaki gerginlik VAR görüntülerinin Hande Sümertaş'ın talepleri doğrultusunda manupile edildiği iddilarıyla başladı.

Fenerbahçe Kulübü, Hande Sümertaş'ın istifasını isterken Fatih Karagümrük ile Konyaspor maçı esnasında yayıncı kuruluşun taraftar tezahüratı yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye küfür edilen bir tezahüratı kullanması gerilimi tırmandırdı.

beIN Sports'un özür açıklaması ise 19.05'e denk geldi ve Fenerbahçe bu olayın ardında tepkisini saha içine taşıdı.

Fenerbahçe Kulübü bir süre maç önü ve maç sonu röoportajlarına katılmayarak yayıncı kuruluşu protesto etti.

Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'beFAIR' (Adil Ol) yazılı tişörtlerle çıktı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Mesut Özil'in imza törenine de yayıncı kuruluş alınmadı.

beIN Sports, Fenerbahçe’nin logoyu bu şekilde değiştirmesini “fikri mülkiyet hakkının ihlali” olarak değerlendirerek konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.

"Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez"

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanlığı görevine getirilen Rashed Al-Marri'nin açıklamaları ise çok netti.

"Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur."

Göztepe karşılaşması öncesi açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise Fenerbahçe'nin en ağır yanıtı vereceğini söyledi.

"Adım atmamıza rağmen yayıncının üst düzey yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe’yi hiç kimse, hiçbir şekilde tehdit edemez, hiç kimse. Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir."

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