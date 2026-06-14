"BeIN Sports"tan Mısır-Belçika maçıyla ilgili sürpriz karar

Mısır Milli Takımı, yarın Pazartesi günü, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın 7. Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ile karşılaşacak.

Garip bir karar

Dikkat çeken bir kararla, Katar'ın "BeIN Sports" kanalı, maçın yorumculuğunu Ummanlı Halil Al-Balushi ve Tunuslu Mohamed Mabrouki'ye verdi.

Kanal, maçı kanalın Mısırlı yorumcularından hiçbirine, başta Ali Muhammed Ali olmak üzere, vermedi. Bu durum, genellikle milli takımların maçlarını aynı ülkeye ait yorumculara vermeyi tercih eden büyük medya kuruluşlarında alışılmadık bir durumdur ve Mısır spor camiasında geniş çapta soru işaretlerine yol açtı.

Maç, Kahire ve Mekke saatine göre akşam 10'da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde turnuvanın tek yayıncısı olan beIN Sports ağı ve Dünya Kupası'nın sınırlı sayıda maçının yayın haklarını alan Cezayir'in açık yayın kanalı üzerinden yayınlanacak.

Maç, Firavunlar için dünya şampiyonasındaki ilk sınav olması nedeniyle olağanüstü bir önem taşıyor. Milli takım, köklü bir Avrupalı rakibe karşı güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Mısır'ı son 16 turuna taşıyacak olağanüstü bir performans sergileme umutlarıyla, maç geniş bir kitlenin ilgisini çekiyor.