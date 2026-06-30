BeIN Sports muhabiri: Fas’ı desteklememe hakkın var… ama onun büyüklüğünü de göz ardı etme!

Lübnanlı spor yorumcusu Hüseyin Yasin, Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda sürdürdüğü olağanüstü performansı övdü ve takımın son yıllarda elde ettiği tarihi başarılar ışığında “Atlas Aslanları”nın Arap futbolunda örnek bir model haline geldiğini vurguladı.

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 32'li turunda, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında (3-2) Hollanda'ya karşı tarihi bir galibiyet elde etmişti.

"BeIN Sports" ağının muhabiri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı Arap taraftarların Fas'ın turnuvadan elenmesini isteme nedenlerini anladığını belirtirken, aynı zamanda herhangi bir milli takımı veya kulübü desteklemenin kişisel bir tercih olduğunu ve bunu kimseye dayatamayacağını vurguladı.

Muhabir sözlerine şöyle devam etti: “Bazılarının Fas’ın yenilmesini dilediğini anlıyorum ve kimseyi herhangi bir takımı veya milli takımı desteklemeye zorlayamazsınız, ancak Fas’ın gücünü ve Dünya Kupası tarihindeki en iyi Arap takımı olduğunu, diğerlerinden büyük bir farkla önde olduğunu kabul etmemek için bir neden göremiyorum.”

Yasin, Fas milli takımının bu konuma bir anda gelmediğini, bunun planlama, çalışma ve yeteneklere yatırım üzerine kurulu bütüncül bir spor projesinin sonucu olduğunu vurguladı. Bu durum, büyük turnuvalardaki güçlü varlığına ve dünyanın en güçlü milli takımlarıyla rekabet edebilme yeteneğine yansıdı.