Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan ile olan kontratının sonuna gelen Cedric Bakambu Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken, Demoktratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan 30 yaşındaki oyuncunun Fransız devi Marsilya ile anlaştığı iddiaları her geçen gün artıyor.

Bakambu'nun Marsilya ile 2.5 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sochaux altyapısından yetişen ve Ligue 1'de daha önce de boy göstere Bakambu kariyerindeki ilk büyük çıkışı bu ligde oynadığı 32 maçta yedi gol kaydettiği 2013-2014 sezonunda yaşamıştı.

Söz konusu sezonun ardından Bursaspor'a transfer olan deneyimli oyuncu, yeşil-beyazlı takımda harika bir dönem geçirmişti.

Şenol Güneş döneminde parladı

Şenol Güneş yönetiminde Fernandao, Volkan Şen ve Batalla ile çok iyi bir hücum hattı oluşturan Bakambu, sezonu 38 maçta 20 golle tamamlamış ve bu performansının ödülünü 7.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Villarreal'e transfer olarak almıştı.

Gollerine İspanya'da da devam eden yıldız oyuncu ilk sezonunda 22, ikinci sezonunda 11 ve üçüncü sezonunda 14 golle dikkatleri çekmişti.

Çin'i futbol dünyasına yaptığı yatırımın ardından 2018'de 40 milyon euro karşılığında bu ülkeye transfer olan Bakambu, bu ülkedeki ilk sezounnda 29 gol atarak ülkedeki en etkili hücum silahlarından biri olmuştu.

Adı son dönemde Türk takımlarıyla da anılan golcü oyuncu Marsilya'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olacak.

Daha fazla okuma