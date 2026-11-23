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Valon Behrami, Inter hakkındaki görüşlerini açık sözlülükle dile getirdi.

Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli ve Udinese'nin eski İsviçreli orta saha oyuncusu, pazar akşamı Atalanta deplasmanından önce Dazn canlı yayınında şunları söyledi: "Inter'in transfer piyasasında büyük bir sorunu var. Kulüp sahiplerinin değerini artırıp yeniden satmak üzere genç futbolculara yatırım yapma politikası, sözleşmesi sona erecek önemli oyuncuların sözleşmelerini yenilemeyi karşılayamaz. Örneğin Calhanoglu sana üst düzeyde birkaç yıl daha katkı sağlayabilir."

"Inter'in savunmada Bisseck, Carlos Augusto ve Bastoni dışında yeniden satılabilecek futbolcusu yok. Bu bir sorun. Üstelik diğer büyük Avrupa kulüpleri, örneğin Paris Saint-Germain, geçen yaz yedek oyuncularını 100 milyon eurodan fazla bir bedelle sattı."

Behrami, maç başlamadan önce İngiliz bek Djed Spence hakkında da konuştu: "La La Land'den ya da Hollywood'dan gelmiş gibi görünüyor. Kendini yıldız sanıyor ama burada takımın yardımcı oyuncularından biri."

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Ardından 4-4 biten maçın sonrasında Behrami, vatandaşı Akanji'yi de eleştirdi: "Sorun şu ki bu tavrını, Guardiola'nın top çevirerek savunma yapan, oyuna hükmeden takımı Manchester City'den buraya taşıyor. Oysa Inter'de durum farklı. Millî takımda da hep böyle bir tavrı vardı; orada hiçbir zaman lider olmadı ve karakter olarak da asla lider olamayacak. Como karşısındaki galibiyetten sonra söylediklerinde de bunu gördük: Fabregas'ın takımında olağanüstü hiçbir şey görmediğini söyledi. Sen Inter'sin, kendini Como'yla mı kıyaslıyorsun? İki takımın izlediği yollar tamamen farklı. Bunu sahada da görüyoruz: Savunmaya sağlamlık katmak için oyuna giriyorsun ama zorlanıyor ve markajdaki adamlarını kaçırıyorsun. Sahip olduğu yeteneklerle futbolcu olarak nereye varmak istediğini anlamıyorum."