Mario Been, Pazar günü "Goedemorgen Eredivisie" programında, Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırada yer almasına ve buna bağlı Şampiyonlar Ligi biletini kazanmasına rağmen Feyenoord'a son derece eleştirel yaklaştı. Analist, aynı programda yer alan teknik direktör Dennis te Kloese'nin transfer politikasına özellikle itiraz ediyor.

"Sezona harika bir başlangıç yaptınız, inanılmaz. Ancak bir teknik direktör, elindeki oyuncu kadrosuna bağlıdır. Bu konuda hiçbir yanlış anlaşılma olmasın. Ve herkes formda kalsaydı, fena olmayan bir takımınız olurdu," diyerek Been, Feyenoord'un geçtiğimiz sezonunu analiz etti.

Te Kloese bu sonuca katılmıyor: "Bu, fena olmayan bir takımdan biraz daha fazlası, Mario. On beş milli oyuncun varsa, bu biraz daha fazlasıdır," diyor De Kuip'ten ayrılan yönetici.

Been daha sonra geçen yaz yapılan transferlere sert eleştiriler yöneltiyor. "Türkiye'den, hiçbir üst düzey kulübün ilgilenmediği Diarra'yı alıyorsunuz. Ve Tengstedt'i, Borges'i 20 milyon avrodan fazla bir bedele alıyorsunuz. O zaman burada bir şeyler ters gitmiş demektir. Çünkü bu üç oyuncu, Feyenoord'da kadroda hiç ya da neredeyse hiç yer almadı."

"Sakatlanan oyuncularla ilgili bir şey olduğunda, takım sadece daha da zayıfladı," diye sert bir sonuca varıyor eski Feyenoordlu. "Oysa açılış maçında, dokuz ya da on bir milyon avroya transfer edilen Borges helikopterden indiğinde şöyle düşünmüştüm: 'Vay be, şimdi gerçekten inanılmaz bir oyuncu göreceğiz.'"

Hans Kraay junior, Te Kloese'ye Borges'i transfer etme tavsiyesini kimin verdiğini öğrenmek istiyor. Ancak Feyenoord direktörü kartlarını açığa vurmak istemiyor. "Mesele belirli bir oyuncu değil, kimin tavsiye ettiği de değil. Bu çok kolay olurdu."

Been, Borges gibi oyuncuların oyuna girmesiyle Feyenoord'un daha iyi hale gelmediğini öne sürüyor. ''Bunu her açıdan değerlendirebilirsiniz. Ben de bundan kaçmayacağım. Borges'ten önce de oyuncular geldi. On transfer yaparsan onunun da başarılı olacağını düşünmek bence çok kolay bir yaklaşım. Read'den, bedelsiz transfer edilen Targhalline ve Hadj Moussa'dan da bahsedebiliriz. Ve kimseyi etkilemeyen ama 25 gol atan Ueda'dan da," diyerek Te Kloese, masadaki arkadaşının sözlerine son olarak böyle karşılık verdi.