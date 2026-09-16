Ünlü medya insanı ve "El Chiringuito" programının sunucusu Josep Pedrerol'un, Ceuta'ya destek forması kriziyle ilgili tartışması sırasında Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın kökenine değinmesinin ardından yaptığı açıklamalar İspanya'da geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı. Pedrerol daha sonra bunun bir "dil sürçmesi" olduğunu belirtti ve resmi bir özür sundu.

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Krizin fitili: "Biz Ceuta'yız" forması

Olay geçen salı gününe, Elche ile Real Madrid arasındaki maçtan önce Martínez Valero Stadı'nda gerçekleştirilen törenlere dayanıyor. Ceuta'da süregelen göç krizinin ortasında, iki takımın oyuncuları AVE şirketinin şehrin halkına destek göstermek amacıyla başlattığı bir girişim kapsamında üzerinde "Biz Ceuta'yız" yazan formalar giydi.

Ancak bilindiği üzere, Real Madrid'den üç oyuncu bu girişime katılmamayı tercih ederek mesajı gizledi; bu oyuncular Vinicius, Mbappe ve Konate'ydi. Bu durum radyoda ve televizyonda oyuncuların etik tutumu hakkında saatlerce süren uzun bir tartışmayı başlattı.

Pedrerol, üç Real Madrid oyuncusunun tutumunu haklı gösterdikten sonra odağı aniden Barcelona'ya çevirdi ve Katalan kulübünün kampanyaya katılmasını istedi. Lamine Yamal'ın adını da anarak şu soruyu sordu: "Lamine'i zor bir duruma sokmamak için onu giymeyecek mi?"

Ardından sunucu, tartışmanın dozunu artıran bir ifadeyle daha da ileri giderek canlı yayında şöyle dedi: "İspanya için oynasa da Lamine kökeni itibarıyla Faslı."

Özür ve gerekçe: "Dil sürçmesi"

Büyük yankının ardından Pedrerol çarşamba günü kendini savunmak için ortaya çıktı ve Katalonya Radyosu'ndan Francesc Garriga'ya bir özür sundu. Şöyle dedi: "Bir dil sürçmesiydi; Faslı kökenini belirtmeyi unuttum, çünkü babası kökeni itibarıyla Faslı."

Bakış açısını açıklayarak şunları ekledi: "Ama demek istediğim şu ki, hepimiz Lamine Yamal'ın daha zor bir durumdan geçtiği konusunda hemfikiriz. Sizce Real Madrid tüm oyuncuları dahil ederek doğru mu davranıyor, yoksa bir hata mı yapıyor? Doğru davranıp davranmadıklarından emin değilim; Real Madrid oyuncularını son derece zor bir duruma soktular, Barcelona ise bu durumdan kaçındı."

"El Chiringuito" sunucusu, oyuncuların sosyal ve siyasi bir meseleye dahil edilme biçimine yönelik eleştirisini sürdürerek şöyle dedi: "Kimin iyi ya da kötü davrandığını bilmiyorum, ancak şirketin oyuncuları bu durumu kabul etmeye zorlaması kulüp açısından bir hatadır; çünkü bunu yaymak ve oyuncuları buna dahil etmek büyük bir hata sayılır."

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Pedrerol açıklamalarını, kararın dahili olarak alınması gerektiğini vurgulayarak noktaladı: "Evet, bu sadece bir ifade, ancak bir formanın bir hakarete yol açıp açmayacağını belirlemek için tartışılması ve üzerinde konuşulması gerekir."