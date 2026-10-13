Düşme tehlikesi kulübün peşini bırakmıyor

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Manchester City oyuncularının geleceğini belirsizlik sarmaya devam ediyor; kulübün son dönemde Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği yönünde suçlu bulunması nedeniyle ağır yaptırımlarla karşılaşma riski bulunuyor.

"The Sun" gazetesi şu soruyu sordu: Manchester City'nin yıldızları kulüpten ayrılmaya hazır mı?

Manchester City, Premier Lig'in mali kurallarına yönelik 114 ihlal işlemekten suçlu bulundu. Kulüp herhangi bir ihlal işlediğini reddediyor ve kararı temyize taşıdı.

Kulübün suçlu bulunmasının onaylanması ve küme düşmeye kadar varabilecek ağır bir cezaya çarptırılması halinde Manchester City oyuncularının geleceğine dair tahminler içeren haberler yayıldı.

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Beden dili uzmanı Darren Stanton'a göre, oyuncuların tepkilerinde görülen değişiklikler nedeniyle durum kırılgan.

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İngiliz gazetesinin aktardığı açıklamalarında şöyle dedi: "Bu seviyedeki oyuncular safkan yarış atlarına benzer; son derece değişken bir ruh haline sahip olabilirler ve koşullar hızla değişebilir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "En iyi oyunculardan biri bir gün tamamen takıma odaklanmış olabilir, ertesi gün ise menajerini arayıp 'Beni buradan çıkar' diyebilir."

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Devamında şunları söyledi: "Birinin ya da bir grubun ortaya çıkıp kimliğini açıklaması ve bize gerçekte ne olduğuna dair bir fikir vermesi için uzun bir süre geçeceğini düşünmüyorum."

Milli maç arasında City oyuncusu Iliman Ndiaye, eski kulübü Marsilya hakkında konuştu; bu da aralarındaki bağın henüz sona ermediğine işaret ediyor.

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Diğer tarafta Manchester City forveti Erling Haaland'ın, kararın açıklandığı gece basına konuşması engellendi.

Ancak Anfield'da Liverpool karşısında alınan galibiyetin ardından Norveçli şunları söyledi: "Bu dönemlerde önemli olan zihinsel olarak güçlü kalmak ve birbirimize kenetlenmek. Yapabileceğimiz şey iyi futbol oynamak ve birlikte savaşmak. Yapabileceğimiz tek şey bu."

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"Birlikte çok güçlüler"

Ancak Stanton, bu birlik görüntüsünü ne kadar süre koruyabileceklerini sorguladı.

Stanton şöyle dedi: "Birlikte çok güçlüler, ancak takım içindeki bazı oyuncular parmakla işaret etmeye, meydan okumaya ve kendi ajandalarını ortaya koymaya başlayacak mı? Son derece hassas ve değişken ruh halli kişiliklerle karşı karşıyayız."

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Şöyle devam etti: "Bu seviyede, konu Formula 1 pilotları ya da Premier Lig futbolcuları olsun, belirli bir ölçüde kendini koruma güdüsü olmak zorunda."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir takıma ait olmak güzel bir şey, ancak sonuç olarak herkes bazı açılardan kendinden sorumludur. Kendisine zarar vereceğini düşünüyorsa hiç kimse gemiyle birlikte batmaz."

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Ve yeniden sordu: "Birbirlerine kenetlenecekler mi, yoksa kriz bütünlüğün bozulması için bir tetikleyici mi olacak?"

Üç hafta süren ara döneminde, Norveçli Haaland ile Portekiz Milli Takımı oyuncusu Ruben Dias, UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarının ardından son derece gizli bir sohbet ederken görüntülendi; ancak kulübün geleceği hakkında konuşup konuşmadıklarını bilmenin bir yolu yok.

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Manchester City oyuncuları için tereddüt anı

Stanton, Manchester City oyuncularının bir "tereddüt anına" geldiğini düşünüyor; öyle ki galibiyet bile perde arkasındaki her şeyi çözüme ulaştırmaya yetmiyor.

Şöyle konuştu: "Kazansalar bile, perde arkasında hâlâ pek çok mekanizma ve hareketli parça var. Bu onlara, kazanmak için birlikte çalışan bir takım olma hissi veriyor; ancak bence olay bunun çok ötesinde ve sadece kazanmakla sınırlı olacak kadar basit değil."

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Manchester City, kararın açıklanmasından bu yana kendi sahasındaki ilk maçında yarın çarşamba günü Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

Ancak Stanton, UEFA Şampiyonlar Ligi sahasında yaşananlardan daha fazlasının olduğunu düşünüyor.

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Stanton'ın bakış açısına göre, dikkatli gözlem yapan taraftarlar City oyuncularının alışılmış beden dilindeki değişiklikleri ve bunun söyledikleriyle örtüşüp örtüşmediğini aramalı.

Anfield gizli kalanı ortaya çıkarıyor

Liverpool taraftarları Anfield tribünlerinde bir protesto dalgası başlattı; kulüp ise hoparlörlerden bir müzik çalma listesi tercih etti.

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Konuk takımın taraftarları ise geri adım atmayı reddetti ve ev sahibi taraftarları, "azılı hilekârların saldırısına uğradıkları" anlamına gelen muz temalı tezahüratlarla alaya aldı.

Ancak Stanton, kahkahanın daha büyük bir kaygıyı gizleyebileceğini düşünüyor ve şöyle dedi: "Taraftarların kahkahası konusuna gelirsek, bu mutlaka olayı hafife aldıkları ya da görmezden geldikleri anlamına gelmez."

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Sahte cesaret

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen insanlar cesur bir yüz göstererek sahte bir cesaret sergiler, ancak bu çok daha derin bir düzeyde büyük bir kaygının olmadığı anlamına gelmez."

Şöyle devam etti: "Bu konu çok uzun süredir bekleniyordu, dolayısıyla beden dilinin nasıl değişip gelişeceğini görmek ilginç olacak. Durum satranç oyununa benziyor: Bir taşı oynattığınızda, çevresindeki taşlar açısından sonuç ne olur?"

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Şöyle tamamladı: "Bir futbol takımının, büyük ölçüde yağmur ormanı sistemine benzeyen bir ekosistemi vardır. Yönetim düzeyinde yapılan tek bir değişiklik, takımın geri kalanı, taraftarlar ve medyanın algısı üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir."