İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası serüvenini konu alan bir belgeselde, İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, Arjantin karşısındaki yarı final mağlubiyeti sırasında yaptığı tartışmalı savunma değişikliklerini savundu.

Tuchel, daha savunmacı bir sisteme geçişin sorumluluğunu üstlenerek bu değişimin nedenlerini açıkladı, ancak zamanlamasının kötü olduğunu kabul etti.

85. dakikaya kadar 1-0 önde olan İngiltere, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında sürpriz bir yenilgi aldı (2-1).

İki ay sonra bile Thomas Tuchel, olayların bu dramatik dönüşünün yarattığı şoku hâlâ atlatabilmiş değil.

Tuchel, belgeselde şu ifadeleri kullandı: "Beni burada öldürmeye çalışabilirsiniz ama bu benim yaram, sizin değil."

Alman teknik adam, İngiltere'yi 1966'dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımayı başaramadı ve İngiliz basını, temkinli taktik tercihleri nedeniyle bu hayal kırıklığının başlıca sorumlusu olarak onu gösterdi.

Tuchel, "RMC SPORT" kanalının aktardığına göre şunları söyledi: "Kimse benden daha fazla acı çekmiyor, kimse benden daha fazla kazanmak istemiyor. Sizi sonsuza kadar işkenceye sokup, 'Başka değişiklikler yapsaydın maçı kazanırdık' diye düşünebilirler. Ama bunu bilemezsin."

Yine de Alman teknik adam, belki de maçın çok erken bir bölümünde savunmacı bir sisteme geçtiğini kabul ederek, İngiltere'nin turnuva boyunca artan yorgunluğunun ve Arjantin'in geç dönemde öne çıkmasının kendisini bu karara zorladığını ileri sürdü.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette, hücum değişiklikleri de yapabilirdik. Ne olacağını kimse bilemez, bunu yapabilirdik ve belki de 2-1 kaybederdik ve şöyle sorardık: 'Bu adam deli mi? Norveç karşısında maçı beş savunmacıyla bitirdi, peki neden (Arjantin'e karşı) beş savunmacıyla bitirmedi?'"

Devamında şöyle konuştu: "Gördüklerime, tecrübeme, elimdeki bilgilere ve Arjantin'in sergilediği pervasızlık düzeyine dayanarak - art arda değişiklikler, sürekli hücum amaçlı oyuncu değişiklikleri - bunun soruna çözümüm olduğunu düşünüyorum. Antrenör müdahalesinin özü budur. Yardım etmeye çalışıyorum; hiçbir şeyi bencillik ya da benzeri bir dürtüyle yapmıyoruz. Yalnızca yardım etmeye çalışıyoruz."

Anthony Gordon'un 55. dakikada skoru açmasının ardından İngiltere Milli Takımı kendini büyük bir baskı altında buldu ve bu baskı, ikinci yarının ortasında su içme molasıyla birlikte doruğa ulaştı.

İşte tam bu noktada Thomas Tuchel, Gordon'u savunma oyuncusu Ezri Konsa ile değiştirme kararını aldı.

Tuchel o anı şöyle hatırlıyor: "Kritik bir an, geriye dönüp kararlarımı neyin etkilediğini hatırladığımda: Su içme molasından hemen önce yenmesi kesin bir gole izin verdik. Kendi kendime şöyle dedim: Bundan sağ çıkamayacağız. Bu iş bitti. Topa sahip olamıyoruz, iyi savunma yapamıyoruz, 4-4-2 planında doğru şekilde savunma yapamıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var."

Şöyle tamamladı: "5-3-2 planını seçtim ve yapımızı değiştirdik. Çünkü maçı daha iyi yönetebileceğimizi ve ortalar devam ettiği takdirde savunmanın göbeğinde her zaman üç savunmacımız olacağını düşünüyorum. Ardından 5-4-1 planına geçtik. Hatta şöyle düşündüm: 'Bunu atlatacağız.' Ama zaman çok erkendi. Bu zihniyet için çok erkendi."

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