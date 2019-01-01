Beckham, Messi'nin peşini bırakmıyor: Babası ile görüştü

David Beckham, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi Inter Miami'ye getirmek için son olarak babası ile temas kurdu.

Geçtiğimiz günlerde ’nin ile olan sözleşmesinde fesih maddesi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu maddeye göre Messi'nin, her yılın 30 Haziran’ında sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme imkanına sahip olduğu öğrenilmişti.

Bu durum ortaya çıktığından beri dünyanın dört bir yanındaki büyük kulüpler Messi ile ilgili planlar yapmak için harekete geçti. Bunlardan biri de Miami oldu.

2020'de 'te oynaması planlanan Inter Miami takımının hem hisse sahibi hem de başkanı olan eski futbolcu David Beckham, iddialara göre Messi için teklifler hazırlamaya başladı.

Mirror'da yer alan habere göre Messi'nin babası, Inter Miami temsilcileri ile bir araya gelerek transfer görüşmeleri yaptı.

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Beckham, 'ın 'ı 4-0 yendiği lig maçını tribünden takip etmişti. Aynı saatlerde Barcelona'da danışmanlık görevi yapan Messi'nin babası, haberde yer alan bilgilere göre Inter Miami yetkililerinden McDonough ile Londra'da bir araya geldi.

Şu sıralar sakatlıkla mücadele eden Messi'nin Barcelona'da devam etmesi beklenirken Inter Miami'nin ilgisine karşılık ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.