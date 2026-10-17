Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığındaki dördüncü dönemini engellemek amacıyla uzlaşı sağlayacak bir aday arayışını yoğunlaştırıyor.

Sport gazetesi, Sky Sport Almanya'ya dayandırdığı haberinde, UEFA ve Almanya Futbol Federasyonu içindeki bazı tarafların, Infantino'nun karşısına çıkarılabilecek seçeneklerden biri olarak İngiltere Milli Takımı'nın efsanesi David Beckham'ın adını gündeme getirdiğini belirtti.

Bu hareketliliği başlatan kıvılcım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği konseyinin son toplantısı oldu; zira toplantı, Infantino'nun eleştirmenlerinin beklentilerini son derece hayal kırıklığına uğratan bir şekilde sona erdi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği toplantıya ticari haklar ve televizyon yayın hakları gibi temel dosyalarla ilgili bir dizi soruyla katılmış olmasına rağmen, Infantino dördüncü bir başkanlık dönemine giden yolu hazırladığı bu süreçte yine doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

Zamanın darlığı ise muhalif blok üzerinde baskı oluşturuyor; çünkü Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne adaylık başvurularının kaydedilmesi için belirlenen resmi süre 18 Kasım'da sona eriyor.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, RTL ve Sky Sport'a verdiği özel açıklamalarda bunu açıkça kabul ederek, "FIFA'nın başında başka birini görme hedefine bağlıyız ve bu da elbette alternatif bir aday sunmayı gerektiriyor" dedi.

Avrupa federasyonlarının başkanlarını Berlin'de bir araya getiren zirvenin ardından Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, bu göreve uygun kişinin seçilmesi için gereken kriterleri belirledi.

Kuruluş, adayın futbol dünyasında saygı gören ve geniş kabul sahibi bir kişilik olmasını, yönetim deneyimine ve kıta federasyonları arasında ittifaklar kurma kabiliyetine sahip bulunmasını, bunun yanında dürüstlük ve reformlara güçlü bir bağlılık göstermesini şart koşuyor.

Federasyon yetkililerini bir araya getiren o toplantıda temel bir kriterin altı tekrar tekrar çizildi: adayın, Infantino'nun sahip olduğu geniş medya varlığı ve büyük kurumsal etkiyle yarışmasına imkân tanıyacak bir cazibeye ve uluslararası görünürlüğe sahip olması gerekiyor.

Avrupa kamuoyunda dolaşan isimler arasında, en dikkat çekici ve alışılmışın dışındaki seçenek olarak David Beckham'ın adı öne çıktı.

Eski İngiliz futbol yıldızı, spor federasyonlarının geleneksel yönetici çevrelerinde büyük ölçüde alışılmamış niteliklere sahip. Küresel medya ünü ve mali bağımsızlığı, fiilen yönetici gücüne sahip olmasıyla birleşiyor; bunu da Amerika Birleşik Devletleri futbol liginde yer alan Inter Miami kulübünün ortak sahibi olarak kanıtladı; bu proje, Lionel Messi'nin transferiyle taçlandı.

Ayrıca Kuzey Amerika pazarıyla olan sıkı bağı, onu Avrupa futbolu ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu arasında uygun bir köprü hâline getiriyor. Söz konusu konfederasyon, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin, Afrika ve Asya'da etkisini koruyan Infantino yanlısı bloğa alternatif bir çoğunluk oluşturmak için yanına çekmeye çalıştığı taraflardan biri.

Bu önerinin cazibesine rağmen, bu yolda ilerlemek muazzam güçlükler barındırıyor. Zira Beckham tarihsel olarak Infantino'nun kendisiyle son derece yakın bir ilişki sürdürdü ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin resmi etkinlik ve kampanyalarında etkin biçimde yer aldı.