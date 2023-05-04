Efsane oyuncu Beckham'ın oğlu Romeo'nun kadroda yer almaması tepkilere neden oldu.

20 yaşındaki oyuncu, Çarşamba günü Belçika ekibi OH Leuven ile oynanan maçta yedek oyuncu kadrosunda bile yer almadı.

Ancak Beckham, geçtiğimiz Perşembe günü Fulham'a karşı bir önceki maçta takımdaydı.

Genç oyuncu; geçtiğimiz günlerde dört yıllık ilişkilerinin yıldönümlerini kutlarken kız arkadaşı Mia Regan'ı öptüğü samimi bir fotoğrafını paylaştı.

Ve bu paylaşım sonrasında, kadroda olmadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Romeo'nun, Belçika'ya giden kadroda yer almaması taraftarlardan da büyük eleştiriler aldı.

Brentford açıklama yaptı

Gelen eleştirilerin ardından kulübü Brentford bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Brentford, yaptığı açıklamada Beckham'ın oğlu Romeo'nun sakatlık yaşadığı bilgisini verdi.

Ancak, her şeye rağmen bazı taraftarlar bunun tamamıyla sakatlık sorunu olduğunu düşünmemekte ısrar etti.

Romeo Beckham, yaşadığı sakatlığın ardından çok kısa bir sürede antrenmanlara geri döndü.

Beckham'ın oğlu Romeo, bu dönemin ikinci yarısını babasının sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'den Brentford'a transfer olarak kiralık bir sözleşmeye imza attı.

Transfer olduktan sonra yeteneğiyle Brentford'un kurmaylarını etkilemeyi başaran Romeo'nun gelecek sezon da takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğu aktarılıyor.

Genç hücum oyuncusu, satın alma opsiyonuyla 12 ay daha Brentford'a imza atabilir.

Romeo, henüz Inter Miami'nin ilk takımında oynamadı, ancak birçok kez yedek kadroda kendisine yer buldu.

Bugüne kadar Inter Miami'nin alt yaş grubunda 26 maça çıkarken iki gol attı ve 10 asist katkısında bulundu.