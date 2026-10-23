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Martinez BrunoGetty Images
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"Bebek gibi davranıyorlar!" Rooney, hezimetin ardından Manchester United'ın yıldızlarını yerden yere vurdu

Premier Lig
M. United
L. Martinez
B. Fernandes
M. Carrick

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, İngiliz devinin mevcut kadrosunu sert sözlerle eleştirdi.

"Bu oyuncular bencil. Takım arkadaşlarını, teknik direktörü, teknik ekibi ya da taraftarları umursamıyorlar; yalnızca kendilerini düşünüyorlar." İngiltere'nin eski millî futbolcusu, son yenilgilerin ardından oyuncuların eleştirilerine öfkelenerek "The United Stand" podcast'inde bunları söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Como 1907 karşısında alınan 1-4'lük yenilginin ardından kaptan Bruno Fernandes, takım menajeri Michael Carrick'in taktiğini eleştirmiş ve United'ın "daha cesur" oynaması gerektiğini söylemişti. Daha önce stoper Lisandro Martínez de kadronun gücünü kamuoyu önünde sorgulamıştı. Rooney bundan hiç hoşlanmadı.

"Martínez konuştuğunda bunun tam bir kâbus olduğunu söylemiştim, çünkü takımı parçalayacaktı. Bu, başlangıçtı. Şimdi aynısını Bruno'da gördük ve başka oyuncularda da göreceğiz, çünkü bu oyuncular sorumluluk almak istemiyor" dedi.

Manchester United ligde sezona kötü başladı ve yalnızca 13. sırada. İtalya'daki yenilginin ardından yerel basın da 20 kez şampiyon olan kulübü yerden yere vurmuştu. Rooney'yi asıl rahatsız eden, oyuncuların kriz karşısındaki tutumu. 40 yaşındaki eski futbolcu, "Hakları olanı alamadıklarında bebekler gibi davranıyor, oyuncaklarını bebek arabasından fırlatıyor ve kendileri dışında herkesi suçluyorlar" dedi.

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