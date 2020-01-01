Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'a "form" şartı

Beşiktaş kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'a, yeniden form tutması halinde gelecek sezonun kadrosunda yer verecek.

Beşiktaş, ara transfer döneminde 'nın takımına kiralanan Oğuzhan Özyakup'un takımdaki geleceği için kararını verdi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, geride kalan bir buçuk sezonda ilk 11'de şans bulmakta zorlanan yıldız futbolcu, Avrupa'da form tutması halinde gelecek sezon siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Haberde, Oğuzhan'ın da Avrupa'dan daha güçlü bir şekilde dönmek istediği belirtilirken 27 yaşındaki futbolcunun beklentileri karşılayamaması durumunda gelecek sezon da Avrupa'ya kiralanacağı ifade edildi.

Daha fazla takım

2012 yılında altyapısından transfer edilen Oğuzhan Özyakup'un 268 maçta formasını giydiği Beşiktaş ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.