Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Üç ismin başkanlığa aday olduğu Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştiriliyor.

Fikret Orman'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş, yeni başkanını seçiyor.

13 Ekim'de yapılan ve çoğunluk sağlanamayan genel kurulun ardından ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın bugün saat 10:30’da Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Başkan adayları kimler?

Siyah-beyazlı yönetimi devralmak için seçime adaylığını koyan isimler Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal olmuş; ancak İsmail Ünal son yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini belirtmişti.

Böylece siyah beyazlı kulüpte başkan adayı sayısı 3'e düştü: Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay.

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da doğdu. Çebi Enerji, Martaş Liman Tesisleri ve Çebi Denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı gibi görevler yürütmektedir. 2012 yılında 2. başkanlık görevine getirildi ve 6 yıl görevde kaldı.

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu. İş insanı 1984 yılında inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda hizmet veren Serka İnşaat'ı bünyesinde bulunduran Adalı Holding'i kurdu. Beşiktaş'ta 2013 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Fikret Orman'nın rakibi olan Adalı seçimi kaybetmişti. Adalı, 2018 yılında ise tekrar ikinci başkanlık görevine getirildi.

59 yaşındaki Hürser Tekinoktay antrenörlük kariyerinin yanında World Travel Service turizm şirketinin de sahibi. Tekinoktay ayrıca Yasin Sülün, Ali Cansun Begeçaslan, Yalçın Ayhan ve Nihat Kahveci gibi futbolcularla da çalıştı.

14 bin 950 üye oy kullanabilecek

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bu arada seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

Adayların yönetim kurulu listesi

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

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Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu