Beşiktaş-Trabzonspor maçı ertelenecek mi? İstanbul'u esir alan yoğun sis maçın oynanmasını da tehlikeye soktu

Süper Lig'in 12. haftasında Lider Trabzonspor ile haftaya 4. sırada giren Beşiktaş, İstanbul Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen derbi karşılaşması öncesinde bu sabah saatlerinde İstanbul'daki hava durumu, maçın oynanmayabileceği konusunda endişelere sebep oldu.

Maç öncesinde, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticileri bir araya gelerek maçın oynanıp oynanmayacağı hakkında görüşüyorlar.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yetkililerle de temas halinde olan Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu yöneticiler, federasyonun bu konudaki fikrini merakla bekliyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor'da hangi oyuncular eksik?

Dev maç öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mich Batshuayi forma giyemeyecek. Öte yandan Fabrice N'Sakala, Can Bozdoğan ve Gökhan Töre de kadroda yok.

Trabzonspor'da da Bruno Peres ve Gervinho sakatlıkları sebebiyle, Edgar Ie ise sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Alex, Larin, Kenan.

Trabzonspor:

Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius (Djaniny).