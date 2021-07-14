Rachid Ghezzal ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Sevilla'nın sağ beki ile de temas halinde.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Gelecek sezon Türk futbolunu Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlı takımın Sevilla forması giyen Rony Lopes ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Olympiacos are in talks with Vitória Guimarães for English winger Marcus Edwards. As Rony Lopes will sign (95% done deal) for Beşiktaş (exclusive story at @sportimegreece ) @olympiacosfc@Besiktas #Olympiacos #OlympiacosFC #Besiktas #Beşiktaş — Giannis Chorianopoulos (@choria80) July 14, 2021

Yunan basınından Giannis Chorianopoulos'un aktardığı bilgiye göre Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul eden 25 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligi takımlarından Nice'ta geçirmiş ve 28 karşılaşmada üç gol ve bir asistle mücadele etmişti.

Lopes kariyerinin en iyi dönemini 2017-2018 sezonunda Monaco formasıyla geçirmişti.

City altyapısına transfer olmuştu

2017-2018 sezonunda Monaco formasıyla 38 maçta 15 gol kaydeden ve 5 asist yapan Lopes, sezon sonunda 25 milyon euro gibi yüksek bir bedelle İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olmuştu. Sevilla'nın geniş kadrosunda rotasyonda oldukça geride kalan Lopes, ligde sadece beş maçta forma giyerken, geçtiğimiz sezon Nice'e kiralanmıştı.

Sevilla ile kontratı 2024 yılına dek süren Lopes, esas mevkisi olan sağ kanadın yanı sıra zaman zaman merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapıyor. Benfica altyapısından yetişen ve kariyerinin ilk yıllarında Manchester City altyapısına transfer olan Lopes, İngiliz ekibinde A Takım kadrosunda tutunup, kalıcı olmayı başaramamıştı.

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