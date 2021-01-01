Beşiktaş, Portimonense'de oynayan Portekizli golcü Beto'ya talip

Portekiz basını önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek isteyen Beşiktaş'ın Portimonense'den Beto'yu transfer etmek istediğini öne sürdü.

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş bir yandan gelecek sezonun transfer planlamasına da başladı. Portekiz'de yayın yapan SIC Noticias adlı televizyon kanalı siyah-beyazlı takımın Portimonense'nin 23 yaşındaki Portekizli forveti Beto'nun bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Habere göre Portimonense, Beşiktaş'tan gelen bu teklifi geri çevirdi ve oyuncusu için serbest kalma bedeli olan 20 milyon euroyu talep etti.

"Portekiz'in Haaland'ı"

İspanya'nın AS gazetesinin "Portekiz'in Haaland'ı" olarak nitelendirdiği 1.94 boyundaki oyuncu bu eszon takımıyla çıktığı 19 maçta yedi gol kaydederken, bir de asist yaptı ve etkili bir performans sergiledi.

Liga NOS'ta 12'nci sırada bulunan Portimonense ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Beto ligde 23 maçta 21 gol atan takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Tenis toplarıyla antrenman

2018-2019 sezonunda Portekiz 3. Ligi'nde CD Montijo forması giyen oyuncu 34 maçta attığı 21 golle gol krallığı yarışında ikinci olmuş ve hemen ardından Portimonense kadrosuna katılmıştı. Geçtiğimiz sezon ligde 11 maçta şans bulan ve oynadığı 172 dakikada gol sevinci yaşayamayan Beto, bu sezon yaptığı çıkışla Portekiz Ligi'nin dikkat çeken isimlerinden oldu.

CD Montijo'da oynadığı dönemde antrenmanlarda zaman zaman tenis toplarıyla çalışan ve bunun son vuruşlarına olumlu katkı sağladığını söyleyen Beto'nun en beğendiği oyuncuysa Inter'in şampiyonluk yürüyüşünde başrolü oynayan Romelu Lukaku.

Beto ne söyledi?

AS'a verdiği röportajda idol olarak yolu Süper Lig'den de geçen Samuel Eto'o'yu gördüğünü belirten Beto sahada birçok şeyi yapabileceğine inanıyor:

"Uzun, hızlı ve güçlüyüm. Her şeyi yapma yeteneğine sahip olduğumu biliyorum. Derinlik ve destek oyunu konusunda kendimi geliştirmeye ihtiyacım var.

"Haaland'la benzer bir oyun tarzımız var. O da benim gibi her şeyi yapabilecek tarzda bir oyuncu ama benden çok daha iyi olduğunu kabul etmem gerek.

"Portimonense'de oynamaya başladıktan sonra sırtı dönük oyunumu geliştirdim. Artık daha fazla hareket ediyorum ve alan kontrolü konusunda daha iyiyim. Oyununun diğer yönleri hakkında da düşünmeye başladım.

"İki yıl önce amatör olarak oynarken iki sene içinde Portekiz'in en fazla gol atan oyuncularından biri olacağımı hayal etmemiştim. Bir gün profesyonel olacağımı biliyordum ama Portekiz'in en golcü oyuncularından biri olmak hayallerimin ötesinde bir durum"