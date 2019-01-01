Beşiktaş, Izquierdo'yla anlaştı Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 20 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Brighton'da beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı kanat oyuncusu Jose Izquierdo, Beşiktaş'ın gündeminde.

Fotomaç' ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi İstanbul'a gelen menajeri ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Şenol Güneş'ten Konoplyanka'ya veto

Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından kanat arayışlarına giren Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Yevhen Konoplyanka için kararını verdi.

Sporx 'in haberine göre; Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede Konoplyanka'nın transferine sıcak bakmadığını iletti.

Siyah beyazlıların Schalke'ye bu transfer için 2.5 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.

Tosic'in başına talih kuşu kondu

Beşiktaş ile yollarını geçtiğimiz sezon ayırarak Çin’in Guangzhou RF takımına transfer olan Dusko Tosic’in başına talih kuşu kondu.

Siyah-beyazlı ekibe 4.5 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak ayrılan ve yeni takımına Aralık 2020’ye dek geçerli imza atan Sırp futbolcuya, kulübü yeni bir kontrat önerdi.

Mozzartsport , oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Çin ekibinin, yıllık 8.5 milyon euroluk bir maaş teklifiyle 2021’in son gününe dek geçerli bir sözleşme teklifi hazırladığını yazdı.

Medel giderse Djedje!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gary Medel'e teklif yağıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; West Ham United, Watford, Burnley gibi ekiplerin teklifleri 6 milyon euro'ya kadar yükseldi. Kartal, Şili'li yıldızı sezon sonuna kadar tutmak istiyor. Yaz transfer döneminde satılırsa yerine Ankaragücü formasıyla parlayan Djedje düşünülüyor. Kartal'ın, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi..