Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd kimdir?

Ankaragücü'nde gösterdiği 6 aylık performansla beğeni toplayan ve Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd kimdir? Yakından tanıyalım...

Ocak ayı transfer döneminde Ankaragücü ile kiralık sözleşmeye imza atan Tyler Boyd, Süper Lig'de gösterdiği performansla bir anda sivrildi. Yeni Zelandalı oyuncunun yeni adresi ise Beşiktaş oldu. Peki Tyler Boyd kimdir, hangi takımlarda oynamıştır ve nasıl bir performans göstermiştir?

Tyler Boyd kimdir?

30 Aralık 1994'te Yeni Zelanda'da doğan Boyd aslen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Yeni Zelandalı bir baba ve 'li bir annenin çocuğu olan 24 yaşındaki oyuncu, 10 yaşına kadar Kaliforniya'da yaşadı. Yeni Zelanda altyaş kategorilerinde forma giyerken 2013 FIFA U20 Dünya Kupası'nda da sitah beyazlıların kadrosunda 3 karşılaşmada yer aldı. A Milli Takım formasını da 5 kez terletti. ABD vatandaşlığı bunun Boyd'un milli takım başvurusu 18 Mayıs 2019'da FIFA tarafından onaylandı ve yetenekli oyuncu ABD forması giymeye başladı. Boyd, ABD'nin de yer aldığı Gold Cup 2019'da forma giydi.

Boyd futbola başladığı Yeni Zelanda'da kulübü Waikato FC altyapısıdan yetişirken 'da Wellington Phoenix forması giymeye başladı. Yetenekli oyuncu burada ekibi Vitoria de Guimaraes tarafından keşfedildi. İki sezon önce Tondela'da geçen sezonun ikinci yarısında da Ankaragücü'nde kiralık olarak kendini ispat etti.

2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a imza atan Boyd, dört yıl boyunca siyah-beyazlı formayı terletecek.