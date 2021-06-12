Beşiktaş'ı reddeden Gianluigi Buffon, Parma'ya geri dönüyor

Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık yapan Beşiktaş, futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olan İtalyan efsaneye teklif yaptı.

Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Gianluigi Buffon dünyanın dört bir yanından transfer teklifi alırken, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın da Buffon'u transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Buffon'un aralarında siyah-beyazlı takımdan gelen teklifin de bulunduğu beşten fazla resmi teklif aldığını ancak büyük bir olasılıkla altyapısından yetiştiği Parma'ya döneceğini belirtti.

Gigi Buffon is close to join Parma! He could come back to the club where he started his career 26 years ago. 🇮🇹 #Buffon



Talks ongoing - Buffon received more than five proposals, one from Besiktas too but he’s really tempted to sign for Parma with an ambitious project. 🧤 #Parma pic.twitter.com/YyWU7I3ZE2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

Bu sezon Serie A'ya veda eden Parma'nın Buffon'a teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, 43 yaşındaki eldivenin menajeri Silvano Martina da bu durumu doğruladı.

Martina ne söyledi?

Parma Today'e konuşan Martina, Buffon'un kariyerinin son döneminde futbola başladığı kulüp olan Parma'nın formasını yeniden giyebileceğini söyledi:

"Buffon Juventus'tan ayrılma kararını uzun bir süre önce almıştı. Parma elbette ki güçlü bir seçenek ama onun nerede oynayacağının kararını verecek olan ben değilim.

"Her şey hala ihtimaller dahilinde. Gigi bütün teklifleri değerlendiriyor ve bu olasılıkların arasında Parma da var. Geleceğine ilişkin olarak bu hafta konuşacağız."

Parma'da üç kupa kazandı

2001'de Juventus'a transfer olana dek Parma için 220 maça çıkan efsane kaleci, İtala'nın köklü kulübüyle İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da yer alsa da kötü sonuçların önüne geçemeyen Parma, sezon sonunda 20 puanla son sırada yer alarak alt lige düşmüştü.

Juventus'un yaşanan Calciopoli skandalının ardından Serie B'ye düşmesine rağmen kulübü terk etmeyen ve maaşında indirim de yaparak bir sezon Serie A'da oynayan Buffon, efsanesi olduğu takımın lige geri dönmesini sağlamıştı.

Efsane kaleci şimdi aynı başarıyı altyapısından yetiştiği Parma için tekrarlamaya çalışabilir.

Editör yorumu

Beşiktaş bu sezon Ersin Destanoğlu ile şampiyon oldu ve büyük takımlarımızın forması hiç de ucuz değil. Sezon başında belki de Sergen Yalçın dışında hiç kimsenin forma için şans vermediği ve vermeyeceği Ersin takımının şampiyonluğunda önemli bir rol oynarken, değerini de katladı.

Henüz 20 yaşında şampiyon bir takımın kalecisi olarak Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Ersin'in Avrupa'nın büyük takımlarının ilgisini çekmemesi mümkün değil. Beşiktaş belki bu yaz belki önümüzdeki dönemlerde satıp önemli bir bonservis geliri elde edebileceği genç bir yetenek kazandı ve belki de bundan da önemlisi Ersin'in performansı, altyapıdaki gençlere ilham verdi.

Bununla birlikte söz konusu isim Gianluigi Buffon olunca akan sular durabilir. Twitter'da 3.5 milyon, Instagram'da 9.8 milyon takipçisi olan Buffon'un Beşiktaş'a transfer olması demek dünyanın dört bir yanında futbola ilgi duyan hemen herkesin gözünün Beşiktaş'a çevrilmesi demek olur ve bu durum Beşiktaş'a büyük bir değer katabilir.

Beşiktaş'ın bir kaleciye ihtiyacı yok ama mevkisinde futbol tarihinin belki de en iyi oyuncusu olan bir ismi alma ihtimaliniz olursa, şansınızı sonuna kadar kovalayabilirsiniz.

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