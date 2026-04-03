BBC, FIFA'yı 2026 Dünya Kupası'yla ilgili 'vatana ihanet' suçlamasıyla yakaladı

FIFA, BBC tarafından 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları konusunda büyük bir yalan söylemekle suçlandı. Dünya Futbol Federasyonu, teklif dosyasında nispeten "uygun fiyatlı" biletler vaat etmişti, ancak daha sonra bu sözünü hiç tutmadı. Gerçekte, fiyatların patlama yaşandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, bilet satışı dünya çapındaki taraftarlar için kaotik ve sinir bozucu bir şekilde ilerliyor.

FIFA, 2026 Dünya Kupası için son satış aşamasını başlattı. Federasyonun final bileti için maksimum 1.550 dolarlık bir fiyat vaat ettiği halde, fiyatlar şu anda bunun kat kat üzerinde. İlk satışlarda fiyatlar zaten önemli ölçüde artmıştı, ancak en son satış turunda biletlerin 10.990 dolara kadar çıktığı görüldü. Bu, muhtemelen bir futbol maçı için şimdiye kadar görülen en pahalı normal giriş ücreti.

"Daha ucuz" kategorilerin fiyatları da önemli ölçüde arttı. Üçüncü kategorideki bir biletin fiyatı 4.185 dolardan 5.785 dolara çıktı; bu, yüzde 38'in üzerinde bir artışa tekabül ediyor. İkinci kategori ise 7.380 dolara ulaştı; talep fiyatları ise dinamik fiyatlandırma modellerinin kullanımı nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.

Bilet satışındaki belirsizlik, taraftarlar arasında ek bir hayal kırıklığı yaratıyor. FIFA, tam bir fiyat yapısı yayınlamadı ve hangi maçların satışa sunulacağını önceden açıklamadı. Taraftarlar, başarı garantisi olmadan saatlerce sanal kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

BBC, sistemin ne kadar sorunlu olduğunu bizzat deneyimledi. Teknik bir hata nedeniyle binlerce taraftar yanlış kuyruğa yerleştirildi ve ardından kuyruğun en arkasına yeniden girmek zorunda kaldı. Bazı durumlarda bilet sistemine erişim sağlanabilmesi altı saatten fazla sürdü.

İçeri girenler bile sınırlı bir bilet seçeneğiyle karşılaştı. 72 grup maçı arasından başlangıçta sadece 35'i satışa sunulmuştu ve İngiltere veya İskoçya gibi üst düzey ülkelerin maçları bu listede yer almıyordu. Dikkat çekici bir şekilde, sıralama listesinin ilk onundaki ülkelerden biletleri satışa sunulan tek ülke Hollanda'ydı.

Resmi karaborsa fiyatları ise çok daha yüksek. Orada Dünya Kupası finali bileti 82.780 dolara sunulurken, en ucuz seçenek hala 27.000 dolara mal oluyordu. FIFA sadece normal bilet satışından büyük paralar kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda karaborsadan satılan biletlerden yüzde otuz (!) komisyon alıyor.

Eleştirmenler, taraftarlara yönelik "muazzam bir ihanet"ten söz ediyor ve şeffaflık eksikliğine dikkat çekiyor. Taraftar örgütlerinden gelen sesler, "Taraftarlar ne durumda olduklarını bilmiyorlar" diyor. Bu nedenle, toplam maliyetin 10.000 avronun çok üzerine çıkabileceği düşünülürse, birçok taraftar için Dünya Kupası'nı izlemeye gitmek imkansız hale gelmiş görünüyor.