Süper Lig

BB Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi

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Huseyin Cimsir
AA
BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi.

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrılmıştı. 

Mavi-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Hüseyin Çimşir oldu. 

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Erzurumspor’umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir! Camiamıza hayırlı olsun." denildi. 

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    Teknik direktörlük kariyerindeki ilk deneyimini geçen sezon Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından göreve gelerek yaşayan 41 yaşındaki teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı 22 resmi maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. 

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