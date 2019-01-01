Transferler
Süper Lig

BB Erzurumspor'da Auremir ile yollar ayrıldı

Son güncelleme
Yorum()
AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Auremir Dos Santos ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Auremir ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 

Auremir, ailevi nedenler dolayısıyla ayrılma talebinin kulüp yönetimi tarafından olumlu karşılanması üzerine öğlen saatlerinde kulüp binasına geldi.

Kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşme sonucunda alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçtiği belirtilen Auremir, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra buradan ayrıldı. 

Brezilyalı sağ bek, bu sezon forma giydiği maçlarda takımı adına bir gol katkısı yaptı.

Editörün Seçtikleri

 

Sonraki haber:
Aboubakar Kamara resmen Yeni Malatyaspor'da
Sonraki haber:
Tolgay Arslan, resmen Fenerbahçe'de!
Sonraki haber:
Antalyaspor, üç transferi için imza töreni düzenledi
Sonraki haber:
Manchester United, Martial'in sözleşmesini uzattı
Sonraki haber:
Martin Skrtel'in cezası 2 maça indirildi
Kapat