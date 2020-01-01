BB Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce Kovid-19 testi yapılan futbolcu ve teknik heyete 13 Mayıs'ta ikinci bir test uygulandığı aktarıldı.

Yeni test sonucu 11 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurumspor'umuzda bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişinin testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır."