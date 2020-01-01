Erzurum BB - Galatasaray

BB Erzurumspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

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Etebo, Belhanda, Mbaye Diagne - Galatasaray
AA
Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanında 3 puan arıyor.

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.

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    Maç BB Erzurumspor - Galatasaray
    Tarih 24 Ekim Cumartesi
    Saat 19:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN SPORTS 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    BB Erzurumspor'da sakatlıkları bulunan Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu forma giyemeyecek.

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    Galatasaray'da ise Feghouli ve Martin Linnes maç kadrosuna alınmadı. İki oyuncunun da sakatlıkları bulunuyor.

    BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed.

    Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Arda Turan, Falcao.

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