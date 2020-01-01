BB Erzurumspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.
|Maç
|BB Erzurumspor - Galatasaray
|Tarih
|24 Ekim Cumartesi
|Saat
|19:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
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Muhtemel 11'ler
BB Erzurumspor'da sakatlıkları bulunan Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu forma giyemeyecek.
Galatasaray'da ise Feghouli ve Martin Linnes maç kadrosuna alınmadı. İki oyuncunun da sakatlıkları bulunuyor.
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed.
Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Arda Turan, Falcao.