BB Erzurumspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanında 3 puan arıyor.

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.

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Maç BB Erzurumspor - Galatasaray Tarih 24 Ekim Cumartesi Saat 19:00

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Muhtemel 11'ler

BB Erzurumspor'da sakatlıkları bulunan Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu forma giyemeyecek.

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Galatasaray'da ise Feghouli ve Martin Linnes maç kadrosuna alınmadı. İki oyuncunun da sakatlıkları bulunuyor.

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Arda Turan, Falcao.