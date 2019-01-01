BB Erzurumspor - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde BB Erzurumspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30 'da oynanacak olan maçı hakem Yakup Özhan yönetecek.
BB Erzurumspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak maçı Aspor canlı olarak yayınlayacak. Maçı kazanan takım Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselecek.
İlk randevu
Tarihte iki takım daha önce karşı karşıya gelmedi.
4. tura nasıl geldiler
BB Erzurumspor, 3. turda Edirnespor'u deplasmanda 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.
Bodrumspor ise 3. turda Erbaaspor'u sahasında 3-0 yenerek, 4. turda BB Erzurumspor ile eşleşti.