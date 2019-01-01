Erzurum BB - BB Bodrumspor

BB Erzurumspor - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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BB Erzurumspor ile Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde BB Erzurumspor ile Bodrumspor  karşı karşıya geliyor. 

Kazım Karabekir Stadyumu'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30 'da oynanacak olan maçı hakem Yakup Özhan yönetecek.

BB Erzurumspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?

Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak maçı Aspor canlı olarak yayınlayacak. Maçı kazanan takım Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselecek.

İlk randevu

Tarihte iki takım daha önce karşı karşıya gelmedi.

4. tura nasıl geldiler

BB Erzurumspor, 3. turda Edirnespor'u deplasmanda 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Bodrumspor ise 3. turda Erbaaspor'u sahasında 3-0 yenerek, 4. turda BB Erzurumspor ile eşleşti.

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