Süper Lig

BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Goal
sertac.kucukelci@goal.com
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Erzurumspor Celebration 27122020
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Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor evinde küme düüşme hattından çıkmak isteyen Alanyaspor'u ağırlıyor.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.

BB Erzurumspor, Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından 4 puan topladı. 19 maçta 16 puan toplayan Erzurum temsilcisi ligin alt sıralarında mücadele veriyor. Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan BB Erzurumspor (4B 6M), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

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    Alanyaspor ise Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasından yalnızca 3 puan aldı. Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 30 puan toplayan Akdeniz ekibi, puan tablosunda 6. sırada yer alıyor. Alanyaspor, BB Erzurumspor ile oynadığı son iki resmi maçı kazandı ancak bu iki galibiyeti de iç sahada aldı.

    Maç BB Erzurumspor - Alanyaspor
    Tarih 21 Ocak Perşembe
    Saat 16:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN Sports 2
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    BB Erzurumspor'un muhtemel 11'i: J. Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, A. Teikeu, M. Murat Uçar, J. Omolo, P. Boumal, Emrah Başsan, Chahechouhe, Cenk A. Alkılıç, Ricardo Gomes

    Sakat: G. Obertan

    Cezalı: 

    Şüpheli: -

    Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Marafona, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, G. Tzavellas, Caulker, Bakasetas, Berkan Kutlu, Hasan Hüseyin Acar, Tayfur Bingöl, Davidson, K. Babacar

    Sakat:  Ufuk Ceylan

    Cezalı: E. Siopis

    Şüpheli : -

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