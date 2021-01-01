BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor evinde küme düüşme hattından çıkmak isteyen Alanyaspor'u ağırlıyor.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.
- BB Erzurumspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
- BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
BB Erzurumspor, Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından 4 puan topladı. 19 maçta 16 puan toplayan Erzurum temsilcisi ligin alt sıralarında mücadele veriyor. Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan BB Erzurumspor (4B 6M), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
Alanyaspor ise Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasından yalnızca 3 puan aldı. Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 30 puan toplayan Akdeniz ekibi, puan tablosunda 6. sırada yer alıyor. Alanyaspor, BB Erzurumspor ile oynadığı son iki resmi maçı kazandı ancak bu iki galibiyeti de iç sahada aldı.
|Maç
|BB Erzurumspor - Alanyaspor
|Tarih
|21 Ocak Perşembe
|Saat
|16:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
BB Erzurumspor'un muhtemel 11'i: J. Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, A. Teikeu, M. Murat Uçar, J. Omolo, P. Boumal, Emrah Başsan, Chahechouhe, Cenk A. Alkılıç, Ricardo Gomes
Sakat: G. Obertan
Cezalı:
Şüpheli: -
Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Marafona, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, G. Tzavellas, Caulker, Bakasetas, Berkan Kutlu, Hasan Hüseyin Acar, Tayfur Bingöl, Davidson, K. Babacar
Sakat: Ufuk Ceylan
Cezalı: E. Siopis
Şüpheli : -