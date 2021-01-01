BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 20. haftasında evinde küme düüşme hattından çıkmak isteyen 'u ağırlıyor.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.

BB Erzurumspor, Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından 4 puan topladı. 19 maçta 16 puan toplayan Erzurum temsilcisi ligin alt sıralarında mücadele veriyor. Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan BB Erzurumspor (4B 6M), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Daha fazla takım

Alanyaspor ise Süper Lig'deki son 4 karşılaşmasından yalnızca 3 puan aldı. Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 30 puan toplayan Akdeniz ekibi, puan tablosunda 6. sırada yer alıyor. Alanyaspor, BB Erzurumspor ile oynadığı son iki resmi maçı kazandı ancak bu iki galibiyeti de iç sahada aldı.

Maç BB Erzurumspor - Alanyaspor Tarih 21 Ocak Perşembe Saat 16:00

TV yayını beIN Sports 2 İnternet yayını beIN Connect

BB Erzurumspor'un muhtemel 11'i: J. Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, A. Teikeu, M. Murat Uçar, J. Omolo, P. Boumal, Emrah Başsan, Chahechouhe, Cenk A. Alkılıç, Ricardo Gomes

Sakat: G. Obertan

Cezalı:

Şüpheli: -

Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Marafona, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, G. Tzavellas, Caulker, Bakasetas, Berkan Kutlu, Hasan Hüseyin Acar, Tayfur Bingöl, Davidson, K. Babacar

Sakat: Ufuk Ceylan

Cezalı: E. Siopis

Şüpheli : -