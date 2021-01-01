BB Erzurumspor 1-3 Hatayspor | Hatayspor fırtınası soğuk, buz, duman dinlemedi

Bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Hatayspor, BB Erzurumspor'u da deplasmanda 3-1 yenerek yoluna devam etti.

'de günün ilk maçında'u konuk etti. Karşılaşma ilginç bir atmosferde oynandı. Soğuk hava ve hafta içinde yağan kar nedeniyle kale ağlarında buz sarkıtları görüldü. Açılan alttan ısıtma nedeniyle zeminden çıkan duman, karşılaşmaya sis atmoferi kattı. Mücadelede gülen 3-1'lik skorla Hatayspor oldu.

BB Erzurumspor - Hatayspor maçında golleri kim attı?

Hatayspor ilk yarıda iki gol bularak rahatladı. 23. dakikada savunma oyuncusu Alexandros Katranis Hatayspor formasıyla ilk golünü kaydetti. Devrenin son anlarında kazanılan penaltıyı Mame Diouf gole çevirdi. Ligin gol kralı Aaron Boupendza ise 51. dakikada takımını rahatlatan isim olurken ligdeki gol sayısını da 18'e çıkardı. 47. dakikada kaleci Szumski'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan BB Erzurumspor'un tek sayısı son anlarda Oltan Karakullukçu'dan geldi.

BB Erzurumspor - Hatayspor maçının kırılma anı

Soğuk hava, bozuk zemin ve dumanlı atmosfer maçın düşük tempoda geçme beklentisini yüksek tuttu. Az gollü bir maç beklenirken kilit 23. dakikada çözüldü. Rayane Aabid'in Katranis'i golle buluşturan şık pası, karşılaşmanın gidişatını baştan aşağı değiştirdi.

BB Erzurumspor - Hatayspor maçının oyuncusu

Rayane Aabid orta sahada takımı yönlendirmesinin yanı sıra ilk golde yaptığı asistle, maçı çözen oyuncu oldu.

BB Erzurumspor - Hatayspor maçının istatistiği: 6

BB Erzurumspor, bu sezon altıncı defa bir maçı eksik tamamladı. Mavi-beyazlılarda daha önce Armando Sadiku, Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Petrus Boumal ve Yaw Ackah kırmızı kart görmüştü. Listeye bugün Polonyalı kaleci Jakub Szumski eklendi.

İki takım kaç puanda

Altı haftalık aradan sonra sahadan puansız ayrılan BB Erzurumspor 25 puanda kaldı. Üst üste beşinci deplasman maçında yenilmeyen Hatayspor ise 42 puana yükseldi ve Alanyaspor'u yakaladı.

İki takımın sıradaki maçları

BB Erzurumspor önümüzdeki hafta lider Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise puan durumunun son sırasındaki Ankaragücü'nü konuk edecek.

Teknik direktörler ne dedi?

Mesut Bakkal: Başımızı öne eğmeyeceğiz yolumuz uzun. Avantaj kaçırdık sadece, hatta avantajı erteledik. Bu skoru hak etmediğimizi düşünüyorum. Oyun anlamda bir sıkıntımız yok bireysel hatalardan mağlup olduk.

Ömer Erdoğan: Rakibi üzerimize çekip orada kazandığımız toplarla savunma arkası, savunma arası pozisyon bulmaya çalıştık hafta içi de bunları çalıştık. İlk attığımız golün çalışmasını bu hafta çok yaptık. Bunun karşılığını bugün sahada görmek beni bir antrenör olarak çok mutlu etti.