Manchester United CEO'su Omar Berrada, Old Trafford yönetiminin karşı karşıya olduğu yoğun eleştirilere değinerek kulüp yetkililerine yönelik bazı kişisel saldırıların fazla ileri gittiğini söyledi. Manchester United, Mauricio Pochettino döneminin başlangıcında Liverpool ile kritik bir maça hazırlanırken yönetim, odağın yeniden sahaya çevrilmesini istiyor gibi görünüyor.

Reklam

Berrada, Old Trafford'daki tepkilere değindi

Manchester United, Premier League'de ilk 10 maçından yalnızca bir galibiyet ve beş beraberlik çıkararak sekiz puanla 18. sırada bulunuyor. Bu kötü başlangıç, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların büyük tepkisini çekti.

Berrada, Sky Sports'a verdiği röportajda, “Bu konumda olduğumuz için eleştirilmemiz ve mercek altına alınmamız doğal. Bunu kabul ediyoruz. Eleştirilerin bir kısmı haklı, bir kısmı ise sınırı aşıyor. İnsanların, daha fazla etkileşim sağladığı ve kulüp hakkında daha fazla konuşulmasına yol açtığı için olumsuz hikâyeler üretmeyi sevdiği bir sosyal medya dünyasında yaşıyoruz. Ama biz bunları bir kenara bırakıyoruz” dedi.

Taraftarlar arasındaki gerilim artıyor

Tribünlerdeki hoşnutsuzluk, çevrimiçi platformlarla sınırlı kalmadı. Futbol direktörü Jason Wilcox, son maçlarda tezahüratların ve pankartların doğrudan hedefi olurken hem Wilcox'un hem de Berrada'nın ayrılması yönündeki çağrılar sosyal medyada önemli ölçüde yayıldı.

Yöneticilere yönelik tepkilerin ötesinde, kulübün sahiplik yapısı da huzursuzluğun nedenlerinden biri olmayı sürdürüyor. Taraftarlar, azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe'in kulüpten ayrılması için düzenli olarak tezahürat yapıyor. Glazer ailesine yönelik öfke de Manchester United'ın borç yükünü bugün 1 milyar sterlinin üzerine çıkaran, borçla finanse edilmiş 2005'teki devralmadan bu yana güçlü biçimde sürüyor.

Reklam Reklam

Gözler Pochettino döneminde

Berrada'nın açıklamaları, Pochettino'nun Manchester United teknik direktörü olarak ilk maçına çıkmasına yalnızca birkaç gün kala geldi. Arjantinli teknik adam, pazar günü ezeli rakip Liverpool ile Anfield'da oynanacak zorlu karşılaşmayla göreve başlayacak.

Pochettino, görev süresinde yalnızca bir Premier League galibiyeti elde eden Michael Carrick'in yerine atandı. Carrick'in tek lig galibiyeti, 30 Ağustos'ta Ipswich Town karşısında alınan 5-2'lik sonuçtu. Manchester United'ın son maçlarda gösterdiği mücadele, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında iki gollük farkı kapatıp 3-2 kazanmasına rağmen Carrick'in görevini kurtarmaya yetmedi. Takım, millî aradan önceki son maçında da Aston Villa karşısında iki kez iki gol geriden gelerek 4-4'lük beraberliği elde etmişti.

Old Trafford'da Pochettino'yu zorlu bir başlangıç bekliyor

Pochettino'yu Old Trafford'da zorlu bir başlangıç bekliyor . Manchester United, pazar günkü Liverpool maçının ardından çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşmak üzere Portekiz'e gidecek. United, lig aşaması tablosunda dört maçta topladığı altı puanla 17. sırada. Ardından 28 Kasım'da Brentford'u ağırlayacak ve 2 Aralık'ta Newcastle United ile karşılaşmak üzere yeniden deplasmana çıkacak.