Bir basın raporu, bugün pazar günü, Fransız Kylian Mbappe'nin sakatlığının detaylarının resmen açıklanmasının ardından Real Madrid içindeki tepkileri ortaya çıkardı.

Real Madrid kulübü, dün cumartesi akşamı, Fransız oyuncusu Kylian Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Real, resmi internet sitesi üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Oyuncumuz Kylian Mbappe'nin kulübün sağlık ekibi tarafından geçirdiği tetkiklerin ardından, sol dizin arka eklem kapsülünde aşırı gerilme teşhis edildi."

Fransız millî oyuncu 10 ila 12 gün arasında sahalardan uzak kalacak; bu süreçte Fransa Millî Takımı'nın kalan üç maçı oynanacak; bunlar Belçika'ya karşı iki maç ve İtalya'ya karşı bir maçtan oluşuyor.

Fransız oyuncunun vazgeçilmez bir asli oyuncu sayıldığı düşünülürse, bu Zinédine Zidane ve ekibi için kötü bir haber.

Öte yandan, Real Madrid yönetiminin bu hafif sakatlıktan memnun olduğu görülüyor; çünkü forvet, dinlenip maçların yeniden başlamasına hazırlanma fırsatı bulacak. José Mourinho'nun ekibini Villarreal'e karşı önemli bir maç bekliyor.

"As" gazetesinin aktardığına göre, Real Madrid'deki karar vericiler oldukça endişeliydi ve 10 numaralı oyuncularının daha uzun süre sahalardan uzak kalacağını öngörüyorlardı. Kraliyet kulübü yönetiminin oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını tahmin ettiği açıkça görülüyor; bu nedenle ilk tahminler oldukça karamsardı.

Gazete hatta bu teşhisin ardından Real Madrid içinde bir "olumlu şok" hissi oluştuğuna işaret etti; teşhis son derece olumlu olarak değerlendirildi.

Kulüp ofislerindeki bazı kişilerin neredeyse kutlama yapmaya hazırlandığı açıkça görülüyor. Real Madrid'in millî ara sonrası zorlu bir fikstürle karşılaşacağına şüphe yok; on beş gün içinde güçlü takımlara karşı beş maç oynayacak: Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig ve ardından Barcelona'ya karşı El Clásico.

José Mourinho, Kylian Mbappe'den olağanüstü bir performansa ihtiyaç duyacağının, aksi takdirde gerçek bir krize düşme riskiyle karşı karşıya kalacağının farkında.