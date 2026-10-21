“Bazıları etkileniyor”: Erik ten Hag, Gary Neville ve Rio Ferdinand gibi Manchester United efsanelerinin soyunma odasında “rahatsızlık” yarattığını kabul etti

Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag, oyuncularının kulübün efsanevi eski yıldızları tarafından yoğun biçimde mercek altına alınmasına ilişkin konuştu. Hollandalı teknik adam, önde gelen yorumcuların sürekli eleştirilerinin Old Trafford'daki görev süresi boyunca zaman zaman takımını rahatsız ettiğini açıkladı.

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Old Trafford'daki baskı

Ten Hag, United'ı çalıştırmanın kendine özgü baskılarını anlattı. Hollandalı teknik direktör, kısa süre önce kadrosunun, kulübün görüşlerini açıkça dile getiren eski yıldızları tarafından medyada nasıl sürekli mercek altına alındığından söz etti. Gary Neville, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Roy Keane ve Paul Scholes gibi Manchester United efsaneleri, günümüz medyasında etkili isimler olmayı sürdürüyor.

Bu isimler düzenli olarak ana akım televizyon kanallarında yorumculuk yapıyor ve büyük başarı yakalayan bağımsız podcast'ler sunuyor. Sürekli devam eden bu yorumlar, mevcut oyuncular için son derece zorlayıcı bir ortam yaratabiliyor. Ten Hag, Old Trafford'daki görev süresi boyunca dışarıdan gelen bu yorumların zaman zaman soyunma odasını önemli ölçüde etkilediğini kabul etti.

Dışarıdan gelen yorumlarla başa çıkmak

Yoğun ilgiye rağmen Ten Hag, takımının yaşadığı zorluklar için medya ortamını kesin bir mazeret olarak göstermeyi reddetti. Öne çıkan eski oyuncularla şahsen iyi ilişkileri olduğunu vurguladı.

Ten Hag, The Athletic'e şunları söyledi: “Söylemeliyim ki Gary Neville ve Rio Ferdinand da dâhil olmak üzere hepsiyle çok iyi ilişkilerim vardı. İkisiyle de güzel röportajlar yaptım, dolayısıyla bu beni incitmedi. Elbette podcast'leri var, kendilerine özgü modelleri var.”

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Ancak eski Ajax teknik direktörü, sürekli yapılan yorumların oyuncuları üzerindeki olumsuz etkisini kabul etti. Sözlerine şöyle devam etti: “Bazen oyuncular için zor oluyor. Bazıları bundan etkileniyor, buna sinirleniyor.”

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Avrupa genelinde benzer bir tablo

Ten Hag, görüşlerini açıkça dile getiren kulüp efsaneleriyle başa çıkmanın Avrupa'nın en büyük kulüplerinde karşılaşılan olağan bir zorluk olduğunu hemen belirtti. Bayern Münih ve Ajax'ın eski oyuncularının da çok benzer şekilde hareket ettiğini söyledi.

Ten Hag şöyle açıkladı: “Bayern Münih veya Ajax'tan farklı değil; onlar da aynısını yapıyor. Ama onlar (United'ın) tarihinin bir parçası ve neler olup bittiğini her zaman bilmiyorlar. Futbol gelişiyor. United açısından bakıldığında, büyük katkılarda bulundukları, kulüp ve kendileri için çok büyük başarılar ve kupalar kazandıkları açık. Bu yüzden onlara saygı duyuyorum.”

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Ten Hag'ı şimdi ne bekliyor?

Ekim 2024'te Old Trafford'dan ayrılan Ten Hag, 2025'te bir süre Bayer Leverkusen'i çalıştırdı. Ancak Alman kulübündeki görev süresi yalnızca üç maç sürdü. Şimdi 56 yaşındaki teknik direktör, Hollanda kulübü FC Twente'de teknik direktörlük görevini yürütüyor.