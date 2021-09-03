Bazı insanlar sonunda dinozor olacak, dünya değişiyor

İngiltere'nin Macaristan'ı 4-0 yendiği karşılaşma sonrasında, Gareth Southgate maçta ırkçı tacizlere maruz kalan oyuncularına sahip çıktı.

Gareth Southgate, Macaristan taraftarlarının Perşembe gecesi İngiltere'nin Budapeşte'deki 4-0'lık galibiyeti sırasında Raheem Sterling ve Jude Bellingham'ı maymun sesleriyle hedef almasının ardından FIFA'ya sert önlemler alma çağrısında bulundu.

Macaristan'a, Euro 2020'de taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı davranışları" nedeniyle, evlerindeki sonraki üç UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynama cezası verilmişti. Ancak cezaya rağmen ev sahibi taraftarlar maçın FIFA'nın yetki alanında olması nedeniyle stadyuma girebildiler.

Puskas Arena'da daha henüz başlama vuruşundan önce, İngiliz oyuncular diz çöktüğünde yüksek sesle yuhalamalar oldu. Sterling, takımını 55 dakika sonra öne geçirdiğinde ise ortalık adeta yıkıldı. Sahaya atılan yabancı maddelerin yanında Sterling ve Bellingham ırkçı tacizle hedef alındı.

Televizyon kameraları bir taraftarı maymun hareketi yaparak görüntülerken Southgate, Macaristan'a karşı sert yaptırımların yetkililerin elinde olduğunu vurguladı.

“Irkçılığa karşı mücadelede bu oyuncu grubunun veya personelin yapabileceği başka bir şey yok.” dedi Southgate.

"Diğer insanların denemek ve ilerleme kaydetmek için doğru eylemi yapması gerekiyor."

"Oyuncularımız, doğru mesajları vermek, doğru duruşları sergilemek için son iki veya üç yılda yaptıklarından fazlasını yapamazlar. Onları korumak benim olduğu kadar yetkililerin de görevi..."

İngiltere, Haziran ayında Riverside Stadyumu'nda Romanya ve Avusturya ile oynanan hazırlık maçları öncesinde diz çöktüğü için kendi taraftarlarının bir bölümü tarafından da yuhalanmıştı. EURO 2020 finali ardından ise Rashford, Saka ve Sancho gibi oyuncular yine kendi taraftarlarınınn ırkçı saldırısına maruz kalmıştı.

Bazı insanlar sonunda dinozor olacaklar

Macaristan maçı öncesi konuyla ilgili düşünceleri sorulan Gareth Southgate, İngiltere'nin başka ülkeleri davranışlarından dolayı eleştirmeden önce "kendi kapısının önünü" süpürmesi gerektiğini söylemişti.

51 yaşındaki menajer dün maçtan sonraki açıklamalarını ise şöyle sürdürdü.

“Dünyanın değiştiğinin farkındalar. Bazı insanlar kendi düşünce ve ön yargılarına saplanıp kalmış olsalar da sonunda dinozor olacaklar. Dünya modernleşiyor. Macaristan, nüfusumuz kadar çeşitliliğe yakın değil. Varmamız gereken yere varmamız uzun zaman aldı. Ülkemizdeki gençlere doğru örnek olmaya devam edeceğiz.”

"Futbol Federasyonu, FIFA'dan soruşturma başlatmasını istedi. Ayrımcılığın her türünü vurgulama ve mücadele etme konusundaki kolektif kararlılığımızla oyuncuları ve personeli desteklemeye devam ediyoruz.”

Başarılı savunma oyuncusu John Stones da, İngiltere'nin ayrımcılıkla mücadeleyi bırakmayacağını söyledi. "Bunun sık sık bizim maçlarımızda gerçekleştiğini düşünmek çok üzücü" dedi.

"Umarım kim ilgileniyorsa ilgilenir. Takım olarak bir aradayız ve maçtan önce de yaptık. Takım olarak inandığımız şey için savaşmaya devam edeceğiz."

Dün gece Budapeşte'deki olaylar maçın önüne geçse de, Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire ve Declan Rice'ın golleri sayesinde 4 farklı görkemli bir galibiyet alan İngiltere, 12 puanla yenilgisiz olarak liderliğini devam ettiriyor.