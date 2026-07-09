Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah’ın menajeri Rami Abbas, birçok tartışmalı hakem kararıyla geçen maçta Arjantin’e 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda elenen Firavunlar’ın ardından alaycı bir mesaj yayınladı.

Abbas, “X” platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Son maçta Mısır’ı desteklemeyen Araplar için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını önermek istiyorum.”

Bu mesaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, bu yorumu, “Firavunlar” karşısında Arjantin milli takımına destek verdiğini açıklayan bazı Arap taraftarlarına yönelik doğrudan bir alay olarak değerlendirdi. Öte yandan, Mısır milli takımı turnuvadan elenmesine rağmen sergilediği performansla büyük övgü topladı.

Mısır milli takımı, son ana kadar heyecan dolu geçen ve maçtaki bazı hakem kararlarına ilişkin görüş ayrılıklarının yaşandığı karşılaşmada Arjantin’e 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenini sonlandırmıştı.

Eski İngiliz hakem ve hakemlik uzmanı Graham Scott, The Athletic tarafından yayınlanan bir analizde, video yardım sistemi (VAR) müdahalesi sonrasında iptal edilen Mustafa Zico’nun golünün “yanlış bir karar” olduğunu belirtti. Scott, atağın başlangıcında Marwan Attia ile Lisandro Martínez arasındaki temasın futbolda normal bir temas olduğunu ve golün iptal edilmesini gerektirecek bir faul düzeyine ulaşmadığını açıkladı.

Olayın kaleden yaklaşık 100 yarda uzakta gerçekleştiğini ve Arjantin'in gol atılmadan önce savunmasını yeniden düzenlemek için yeterli fırsatı olduğunu ekleyen Scott, Mısır milli takımının bu durumda haksızlığa uğradığını hissetmesinin haklı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Gary Neville, Roy Keane ve Alan Shearer gibi bir dizi eski futbol yıldızı, hakemin kararları ile video yardım sisteminin tutarlılığını sorgulayan seslere katıldı; Arjantinli eski yıldız Claudio López ise, Arjantin’in üçüncü golünden önce Muhammed Salah’ın bir penaltı hak ettiğini kabul etti.

Öte yandan İspanyol “Archivo Far” ağı, hakemin olumlu yönlerinin olumsuz yönlerinden daha fazla olduğunu ve maçın gidişatını etkileyecek yanlış kararlar almadığını belirtti.

Mısır milli takımının elenmesiyle, turnuvada kalan tek Arap takımı Fas oldu; Fas, çeyrek finalde Fransa ile intikam maçı oynamaya hazırlanıyor.

Les Bleus, 2022 Dünya Kupası’nda Atlas Karadakları’nın serüvenini yarı final aşamasında sonlandırmıştı; teknik direktör Muhammed Vehbi’nin oyuncuları ise bu gece intikam almak ve bu turnuvada yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

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