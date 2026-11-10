Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany’nin kısa süre önce hastaneye yatmasının ardından kendisine içten bir destek mesajı gönderdi. Üst düzeyde teknik direktörlük yapmanın yoğun stresine değinen Xavi, bitmek bilmeyen baskının teknik direktörleri fiziksel açıdan ağır biçimde etkileyebileceğini kabul etti.

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Xavi'den antrenman tesisinde baygınlık geçiren Kompany'ye destek

Hollanda millî takımının teknik direktörü Xavi Hernandez, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye destek mesajı gönderdi. Belçikalı teknik adam ciddi bir sağlık sorununun ardından iyileşme sürecinde. Kompany, iki hafta önce Bayern'in antrenman tesisinde baygınlık geçirdi ve acilen hastaneye kaldırıldı. Burada kendisine menenjit teşhisi kondu.

Bayern'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, Kompany'nin durumuna ilişkin umut verici bilgiler paylaşırken, yardımcısı Aaron Danks geçici olarak Bayern Münih'in A takımının sorumluluğunu üstlendi.

Xavi, 9 Kasım Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında meslektaşı için duyduğu endişeyi dile getirdi.

Xavi, teknik direktörlük stresinin uykusuzluğa yol açtığını kabul etti

Üst düzey takımları yönetmenin psikolojik yüküne değinen Xavi, büyük kulüplerde ve millî takımlarda sonuç alma baskısının yarattığı ağır stresi kabul etti.

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“Kendisini şahsen tanımıyorum ama Vincent Kompany'ye acil şifalar diliyorum,” diyen Xavi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen çok fazla stres ve baskı hissediyoruz. Özellikle de işler beklediğiniz gibi gitmediğinde.”

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Eski Barcelona teknik direktörü, “Bazen uyumak zor oluyor. Bu, sürecin ve işimizin bir parçası,” dedi. “Umarım iyice iyileşir. Bayern'de çok iyi işler çıkarıyor.”

Pep Guardiola'nın rehberliğinde benzer yollar

Xavi ile Kompany arasındaki bağ, Avrupa futbolunun zirvesindeki mevcut görevlerinin ötesine uzanıyor. Her iki teknik direktörün kariyerinde de efsanevi çalıştırıcı Pep Guardiola'nın büyük etkisi var.

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Xavi, Guardiola'nın tarihî Barcelona takımının sahadaki taktiksel beyni olurken Kompany, Guardiola'nın rekorlar kıran Manchester City takımlarında kaptanlık yaptı.

İki eski orta saha oyuncusu da baskının yüksek olduğu teknik direktörlük görevlerine geçti. Xavi, Barcelona ve Hollanda millî takımındaki deneyimlerinden yola çıkarak Kompany'nin yaşadığı zorluklarla empati kuruyor.

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Kompany iyileşmesini sürdürürken Bayern yoluna devam ediyor

Kompany, hastaneden taburcu edilmesinin ardından iyileşmesini kademeli olarak sürdürüyor. Bayern Münih ise kulübeye ne zaman döneceğine karar vermeden önce durumunu yakından takip ediyor.

Alman devi yaklaşan lig ve Avrupa maçlarına hazırlanırken Danks, takım faaliyetlerini geçici olarak yönetmeye devam edecek.

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Xavi ve futbol dünyası, tamamen iyileşmeye çalışan 39 yaşındaki teknik adama iyi dileklerini iletmeyi sürdürüyor.