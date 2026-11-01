“Bazen kulağımı çekiyor!”: Ronald Araujo, Liverpool efsanesi Luis Suarez'den aldığı gizli tavsiyeyi açıkladı

Liverpool savunmacısı Ronald Araujo, yazın takıma katılmasının ardından Premier Lig'in ağır fiziksel gerekliliklerinden söz etti. Uruguaylı oyuncu, eski Liverpool efsanesi Luis Suarez'in kariyerinde kendisine nasıl yol göstermeye devam ettiğini de anlattı.

Reklam

Araujo, İngiliz futbolunun fiziksel mücadelesini benimsedi

Ronald Araujo, geçen ağustosta Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak Liverpool'a katılmasından bu yana güçlü bir izlenim bıraktı. Uruguaylı savunmacı, İngiliz futbolunun kendine özgü taktiksel gerekliliklerine hızla uyum sağladı ve bek pozisyonunda da etkili bir şekilde görev yaptı.

Merseyside'daki ilk aylarını Sky Sports'a anlatan Araujo, Premier League'in durmak bilmeyen temposunun kendisini şaşırttığını itiraf etti.

Araujo, “Dışarıdan bakınca ligin çok farklı, çok rekabetçi olduğunu biliyorsunuz ama gerektirdiği yoğunluk beni şaşırttı” dedi.

90 dakika boyunca düşmeyen tempo savunmacının dikkatini çekti

La Liga ile İngiltere'nin en üst ligi arasındaki belirgin farkları anlatan Araujo, rahat geçecek maçların olmadığını vurguladı: “Burada kolay maç yok. Geldiğimden beri 70. dakikada maçı kontrol altına aldığımız tek bir karşılaşma bile olmadı. Böyle bir şey yaşanmadı.”

Reklam Reklam

“90. dakikaya kadar koşuyorsunuz, koşmayı bırakmıyorsunuz. Büyük takımların sahasında da belki puan tablosunda daha alt sıralarda bulunan takımların sahasında da kazanmak çok zor.”

Related Topics

Araujo, “Bu yüzden beni şaşırtan ve güzel bulduğum şeyin ligdeki rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta lig çok rekabetçi ve hiçbir maçta gevşeyemezsiniz” diye ekledi.

Suarez'den önemli destek ve gerektiğinde sert uyarılar

Araujo, Barcelona'da birlikte geçirdikleri dönemde kendisine önemli destek veren eski Liverpool efsanesi Luis Suarez ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Araujo, “O bir efsaneydi, değil mi? Ama evet, aramız iyi. Hep konuşuruz. Bazı maçlardan sonra bana mesaj yazar” dedi.

Reklam

“Benim için çok önemliydi çünkü her anımda yanımdaydı. Barcelona'ya, A takıma geldiğimde bana ilk yardım eden, kendimi takımın bir parçası gibi hissettiren oydu.”

Suarez'in hâlâ kendisine tavsiye verip vermediği sorulduğunda Araujo gülümsedi: “Bazen kulağımı çeker, değil mi? Çünkü sevgisini böyle gösterir. Ne düşündüğünü bana her zaman söyler, bu konuda bana çok yardımcı olur.”

Reklam

En yakın arkadaşı Nunez, Merseyside'a uyumunu kolaylaştırdı

Suarez'in yanı sıra vatandaşı ve yakın arkadaşı Darwin Nunez de Araujo'nun Liverpool'daki hayatına alışmasında önemli rol oynadı.

Araujo, “O benim en yakın arkadaşım. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Darwin'le aram çok iyi” dedi.

Reklam

“Burada olmamdan o da mutluydu. Buraya geleceğimi söylediğimde bana kulübün ve şehrin nasıl olduğundan biraz bahsetti... Doğrusu, başlangıçta bana o da yardımcı oldu.”