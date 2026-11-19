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Bayern Münih, Manuel Neuer'in kariyerini noktalamasının ardından görev yapacak bir yedek kaleci arıyor. Adaylardan Bernd Leno, Jonas Urbig'in arkasında ikinci kaleci olmaya kapıyı kapatmıyor.

Eski millî kaleci, Sky/RTL'ye yaptığı açıklamada Almanya'nın rekor şampiyonuyla henüz somut bir temas kurulmadığını söyledi. Bununla birlikte Bavyera eyaletinin başkentinde görev alma ihtimaline de kapıyı kapatmadı.

"Şimdiye kadar kimse benimle iletişime geçmedi. Elbette durumdan haberdarım ama buna çok rahat yaklaşıyorum" diyen Leno, şöyle devam etti: "Burada sezon sonuna kadar sözleşmem var, kendimi burada çok iyi hissediyorum ve hâlâ oynamayı çok istiyorum. Şu anda kariyerimin en iyi döneminde olduğumu hissediyorum. Bazen ikinci plana çekilmek veya başka bir şey yapmak da değerli bir deneyim olabilir."

"Ama bazen de", diye ekledi Leno, "aslında hâlâ bunu yapabilecek kapasitedeyken bir yerde ikinci plana çekilmenin yazık olacağını düşünüyorum. Elbette şartların bütünü de uygun olmalı. Yeniden Almanya'ya dönüp dönmeyeceğimi göreceğiz."

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Bernd Leno, Bayern Münih'in değerlendirdiği çok sayıda adaydan biri

Leno, birkaç haftadır Bayern Münih'le adı anılan çok sayıda kaleciden biri. 34 yaşındaki file bekçisi, Urbig'i destekleyecek ve gerektiğinde onun yerine geçecek deneyim ve kaliteye sahip. Üstelik sözleşme durumu nedeniyle bonservis bedeli ödenmeden de transfer edilebilir. Almanya Millî Takımı formasını dokuz kez giyen Leno'nun yanı sıra son dönemde Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ve Loris Karius (Schalke 04) da Bayern Münih'in gelecekteki ikinci kalecisi olarak gündeme geldi.

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Leno, yıllardır Fulham'ın tartışmasız birinci kalecisi ve düzenli olarak güçlü performanslar sergiliyor . Bu performanslar, bir dönem 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılması ihtimalini bile gündeme getirmişti. Batı Londra ekibiyle 2022'den beri sözleşmesi bulunuyor. Leno daha önce Arsenal'de forma giymişti. Londra kulübü, Stuttgart altyapısından yetişen kaleciyi vaktiyle Bayer Leverkusen'den İngiltere'ye getirmişti. Münih'e transfer olması, yıldızının bir zamanlar parladığı Bundesliga'ya dönüşü anlamına da gelecek.

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Bayern Münih'te yedek kalecilik: Göründüğünden daha cazip

Geçmiş, Bayern Münih'te ilk bakışta cazip görünmeyen bu görevin avantajları da olduğunu gösterdi. Örneğin Sven Ulreich, Neuer'in uzun yıllar yedeği olarak dikkat çekici bir kariyer yolu izledi . İki tecrübeli kalecinin yazın kariyerlerini noktalaması ve yerlerini Urbig'e, belki de Leno, Baumann veya Karius'a bırakması bekleniyor.

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23 yaşındaki Urbig'in yeni birinci kaleci olması kesin olarak planlanıyor. Urbig, artık sakatlanmaya son derece yatkın olan Neuer'in yerine yaklaşık iki yıldır düzenli olarak geçiyor ve güven veren performanslar sergiliyor.