Baz: Babamın Arjantin'deki kariyerini tekrarlıyorum... Ve bunun için Messi'ye teşekkür ediyorum

Genç yıldız Nico Baz, 2026 Dünya Kupası’nda istikrarlı adımlarla ilerleyen Arjantin milli takımında büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Bu açıklama, Albiceleste'nin Dallas Stadyumu'nda Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek grup aşamasını tamamlamasının ardından geldi. O gece, oyuncuların rotasyonu ve yedek kadronun denenmesinin yanı sıra, 60. dakikada oyuna giren ve 80. dakikada doğrudan serbest vuruştan gol atan Lionel Messi'nin bir başka dahice hareketi de göze çarptı.

İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığı açıklamalarda Nico Baz, “Milli takımda her zaman en iyi şekilde karşılanıyorum ve bu benim için harika bir şey. Bu destek, sahaya çıkmama ve her zamanki oyun stilimle oynamama yardımcı oluyor” dedi.

Ayrıca, “Tıpkı babamın 98’de yaptığı gibi bu formayı giymekten çok gurur duyuyorum” diye ekledi. Bu sözleriyle, Fransa Dünya Kupası’nda Albiceleste kadrosunda yer alan babası Pablo Baz’a atıfta bulundu.

Niko Baz, eleme maçlarının ufukta görünmesiyle birlikte gelecek dönemle ilgili duyguları ve beklentileri sorulduğunda takım çalışmasına vurgu yapmayı tercih etti ve şöyle dedi: “Her şeyi takımın gücüne bırakıyorum; kazanma ve biraz nefes alma arzusuyla doluyum.”

Baz, maç analizinde harcanan fiziksel çabaya da değinerek şöyle açıkladı: “Çok zorlu bir maçtı ve yarından itibaren bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağım.”

Niko Baz, şampiyon nesil ile yükselen genç nesil arasındaki mevcut geçiş döneminde üstlendiği rolün ana hatlarını net bir şekilde ortaya koydu. Büyük yıldızların tavsiyelerini dinlemeye, öğrenmeye ve kabul etmeye özen gösteren Baz, “Çok şey öğreniyorum. Maçlardan önce benimle konuştuklarında bana her zaman birçok tavsiye veriyorlar” diyerek bunu kabul etti.

Baz’ın Lionel Messi ve tecrübeli oyunculardan aldığı mesaj, karakter ve cesaret göstermenin gerekliliği üzerine özetleniyor. Genç Arjantinli oyuncu bu yönlendirmelerin niteliğini şöyle açıkladı: “Bana kendim gibi olmamı ve oyun stilimi sergilemekten korkmamamı söylüyorlar… Bunun için onlara çok teşekkür ediyorum.”