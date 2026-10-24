Lennart Karl, Bayern Münih'te geçen sezonki üst düzey formunun şu sıralar biraz uzağında. Max Eberl, SC Freiburg deplasmanındaki maç öncesinde cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında genç yeteneğe destek çıktı ve böylece Bayern'in patronu Uli Hoeneß'e de dolaylı olarak karşı çıkmış oldu.

"Lenny'nin yaşadıkları, genç bir profesyonel futbolcu için son derece normal bir süreç. Herkes, belki Lenny de, geçen sezonki gidişatın hep aynı şekilde süreceğini bekliyor" diyen Eberl, bunu "son derece normal" bulduğunu belirtti.

Bu nedenle Karl'a "destek olacaklarını" söyleyen Eberl, şöyle devam etti: "Yeniden o seviyeye ulaşacağına inanıyoruz. Ama sakatlandı, Dünya Kupası'nı kaçırdı ve bu, doğal olarak bir oyuncuyu etkiler. Fakat dediğim gibi, bizim için bu son derece normal bir süreç."

Uli Hoeneß, Lennart Karl hakkında ne söyledi?

Karl, ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası öncesinde Almanya Milli Takımı'nda büyük umut vadeden bir antrenör olarak görülüyordu ve nihai kadroda da yer alıyordu. Ancak ortak ev sahiplerinden ABD'ye karşı oynanacak ciddi sınav öncesinde antrenmanda kas demeti yırtığı yaşayınca turnuvayı kaçırdı.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Eberl, 18 yaşındaki futbolcuya ılımlı yaklaşırken Hoeneß kısa süre önce Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Karl'la açıkça konuşmak istediğini duyurmuştu. 74 yaşındaki Hoeneß, "Onunla ciddi bir görüşme yapmaya karar verdim" demiş ve eklemişti: "Örneğin Lennart Karl'a sürekli sarılıp sarmalanmasının iyi gelip gelmediğini bilmiyorum."