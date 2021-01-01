Bayern'in jokeri Joshua Kimmich Devler Ligi'nde rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi tarihinde, ilk 50 maçında en fazla galibiyet alan oyuncu Bayern Münih'in adeta jokeri olan Joshua Kimmich oldu

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Joshua Kimmich, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'yu mağlup ettiği maçla birlikte adını tarihe yazdırdı.

Deplasmanda İtalyan temsilcisini 4-1 mağlup eden Bayern Münih'te Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 50 maçında en çok galibiyet sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu. Kimmich ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda 10 kez de gol sevinci yaşadı.

Kimmich'i takip eden isimler

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 50 maçında en fazla galibiyet sevinci yaşayan oyuncular listesinde ikinci sırayı bir başka Bayern Münih oyuncusu ile bir Rel Madrid oyuncusu paylaşıyor. Thomas Müller ile Casemiro ilk 50 maçında 36 galibiyet, Barcelona kalecisi Marc-Andre Ter Stegen, Real Madrid'den Carvajal, Isco ve Marcelo'da 35 galibiyet yaşayan isimler...

İtalya'da 4 gollü zafer

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda Lazio'yu 4-1 mağlup ederken, Bavyera ekibinin gollerini; Lewandowski, Musiala, Sane ve Acerbi kendi kalesine attı. Lazio'nun tek sayısı ise Correa'dan geldi.

İlk maçı Eylül 2015'te

Joshua Kimmich'in Şampiyonlar Ligi macerası 2015 yılının Eylül ayında Olympiakos ile oynanan ve 3-0 galibiyetle tamamlanan karşılaşma ile başladı. O mücadelede son 15 dakika görev alan yıldız oyuncu şimdilerde takımın vazgeçilmez ismi...