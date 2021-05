Bayern'in golcüsü Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga rekorunu kırdı: 40 gol

Bundesliga'da beklenen oldu.

Haftalardır sorulan "Robert Lewandowski, Gerd Müller'in rekorunu kırabilecek mi?" sorusu, sezonun 33. haftasında cevabını buldu.

Robert Lewandowski, Bayern Münih'in SC Freiburg'a karşı oynadığı maçın 26. dakikasında futbolseverlere tarih bir an yaşattı.

Kazanılan penaltıyı gole çeviren Polonyalı oyuncu, bu sezon Bundesliga'da 40. kez fileleri havalandırmış oldu.

Lewandowski, Freiburg'daki tarihi golünü, Müller'in onuruna hazırladığı bir tişörtle kutladı.

Lewandowski bir gol daha attığı takdirde rekorun tek sahibi olacak. Bayern, sezonun son haftasında evinde FC Augsburg ile karşılaşacak.

Alman futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Gerd Müller, 1964 yılında katıldığı Bayern Münih'te 15 sene geçirdi. Kulübüyle dört kez Bundesliga, üç kez de Kupa 1 sevinci yaşayan golcü oyuncu, ayrıca Almanya Milli Takımı ile hem Dünya Kupası (1974) hem de Avrupa Şampiyonası (1972) kazandı.

Müller, Bundesliga'da yedi kez gol kralı oldu. 1971-72 sezonunda attığı 40 gol, bir rekor anlamına geliyordu ve uzun süre boyunca kırılmadı. Müller, o sezon Bayern'in tüm lig maçlarında (34 hafta) forma giymişti.

Bundesliga tarihinden Müller'den daha fazla gol kralı olan başka bir isim yok. Fakat Lewandowski, altıncı krallığı için gün sayıyor ve usta ismi yakalaması için bir sezonu daha 'kral' olarak tamamlaması yetecek.

Gerd Müller ayrıca 365 golle, lig tarihinin en golcü oyuncusu konumunda. İkinci sıradaki Lewa'nın ise 276 golü bulunuyor.

Lewandowski, bu rekoru daha erken kırabilirdi ama Mart ayının sonunda Polonya Milli Takımı forması ile mücadele ederken dizinde bir bağ gerilmesi yaşaması onun birkaç maç tribünde kalmasına neden oldu.

Nisan ayında dört Bundesliga maçı kaçıran 32 yaşındaki forvet, Mainz'a bir gol atarak sahalara döndü, ardından Gladbach'a karşı hat-trick yaptı.

Polonyalı oyuncu bu sezon Bundesliga'da 28 maça çıktı ve forma şansı bulduğu maçların sadece dördünde gol atamadı. Hoffenheim, Werder Bremen, RB Leipzig ve Herha Berlin; Lewandowski'nin gazabından kurtulan takımlar oldu

Lewandowski bu sezon bir maçta dört gol atarken (iç sahadaki Hertha Berlin karşılaşması), dört maçı da üç golle tamamladı. Bu sezon Bundesliga'da Lewandowski'ye en yakın gol sayısına ise 27 golle André Silva (E.Frankfurt) ulaşabildi. Polonyalı oyuncu ayrıca Avrupa Altın Ayakkabı ödülü için de gün sayıyor.

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e transfer olan ve bu sezon dokuzuncu Bundesliga şampiyonluğunu kutlayan golcü oyuncu, Bayern formasıyla 328 maçta 293 gol attı.

I achieved a goal that once seemed impossible to imagine #Lewy40 ⚽ I'm so unbelievably proud to make history for @FCBayern, and to play a part in creating the stories that fans will tell their children - following in the footsteps of legends like Gerd Müller #RL9 #4EverGerd 🤜🤛 pic.twitter.com/G7EYWz88dn