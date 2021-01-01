Bayern'e Robert Lewandowski'den kötü haber

Polonya Futbol Federasyonu, Andorra maçında sakatlanan Robert Lewandowski'nin İngiltere karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Polonya Milli Takımı ve Bayern Münih'in yıldız ismi Robert Lewandowski kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor. Başarılı golcü Polonya'nın Andorra ile oynadığı karşılaşmada dizinden bir sakatlık yaşadı.

Lewandowski, Polonya'nın İngiltere ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.

Federasyondan açıklama

Polonya Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

"Robert Lewandowski, Çarşamba günü Londra'da İngiltere ile oynanacak olan 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri maçında forma giyemeyecek. Yapılan testlerde Lewandowski'nin sağ diz bağlarında hasar olduğu tespit edildi.

Takım kaptanı Lewandowski bir sonraki maçta sahada olmayacak, çünkü bu çok fazla risk taşıyor. Sakatlığının 5-10 gün sürmesi beklenen Robert Lewandowski, Almanya'ya geri dönecek."

Lewandowski bu sezon ne yaptı?

2014 yılından beri Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu bu sezon Bayern Münih formaıyla tüm kulvarlarda 36 maçta 42 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Yıldız oyuncu kariyerinde 118 kez giydiği Polonya Milli Takım formasıyla da 66 gole imza attı.