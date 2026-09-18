Allianz Arena’daki Münih gol şöleninin başrol oyuncuları arasında, hat-trick yapan Michael Olise ile duble yapan Harry Kane de vardı. Bu iki oyuncu, bu yıl Ballon d'Or’u kazanma konusunda son derece haklı umutlar besleyebilir. İsimleri 30 kişilik aday listesinde yer alıyor ve geçen sezondaki performanslarının ardından oylamada üst sıralarda yer alma konusunda genel olarak iyi şans veriliyor.





Cuma akşamı Olise’nin performansı göz önüne alındığında, Eberl’e de şansı soruldu. Eski profesyonel futbolcu, bunun “zor” olduğunu söyledi; sonuçta bunun “öznel bir değerlendirme” olduğunu belirtti. Ancak Eberl için de durum net: “Kesinlikle Ballon d'Or’u kazanabilecek isimler arasında o da var.” Kane’e zaten büyük şans tanıdığını söyleyen Eberl, “Ama Michael da futbol oynama tarzıyla bu grubun içine sızıyor. Yani benim için kesinlikle dünyanın en iyi futbolcularından biri” dedi.

Bazı ünlü oyuncular (ve kulüpleri), 26 Ekim’de Londra’daki Palladium Theatre’da düzenlenecek galada Altın Top’u mümkünse teslim almak için çoktan kampanyalara başladı. Barcelona’nın dünya şampiyonu Lamine Yamal da ödüllendirilmek istiyor. Movistar Plus’a konuşan Yamal, genel olarak Golden Shoe kazananı Kane’e (sezonda 73 gol) gönderme olarak yorumlanan şu ifadeleri kullandı: “Ballon d’Or dünyadaki en iyi oyuncuya gitmeli, nokta. 80 gol atan bir oyuncuya gitmemeli.”

Yamal sözlerini şöyle netleştirdi: “Eğer 80 gol atıyorsan, sezonun golcülük ödülünü alırsın. Bunlar insanların anlamadığı çok farklı şeyler. Dünyanın en iyi oyuncusu, yorumcu olarak bir maçı izlediğinde seyretmekten keyif aldığın oyuncudur. Diğer herkesden ayrılan bir oyuncudur.”

Bu söz hatırlatıldığında Eberl net konuştu: “Seçim kampanyası yapılmalı. En iyileri, seçim kampanyasına ihtiyaç duymayan oyunculardır.”

Michael Olise ilk hat-trick’ini yaptı

Olise, daha önce yetersiz kalan Berlin ekibine karşı oynanan 90 dakikada ayaklarını konuşturdu (SPOX notu 1). Sadece profesyonel kariyerinin ilk hat-trick’ini yaptığı için değil, sahanın en iyi oyuncusuydu. Yaklaşık çeyrek saatin ardından gol perdesini açan yanındaki isim Jamal Musiala, Sky’a yaptığı açıklamada Fransız oyuncunun seviyesinin düpedüz “olağanüstü” olduğunu söyledi.

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Teknik direktör Vincent Kompany, Olise’nin şık gollerinde şut tekniği üzerinde yaptığı yoğun çalışmanın da karşılığını aldığını vurguladı: “Michael bu golleri atıyor ama antrenmanlarda da bu vuruşlar üzerinde çok çalıştı. En üst düzey oyuncuların da yetenekten fazlasına ihtiyacı var.”

Olise şimdi Fransa Milli Takımı’na gidiyor. Kendisi de, FCB’den takım arkadaşı Dayot Upamecano gibi, yeni teknik direktör Zinedine Zidane’ın ilk kadrosunda yer alıyor.