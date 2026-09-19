Allianz Arena’daki Münih gol şöleninin başrol oyuncuları arasında, hat-trick yapan Michael Olise ile iki gol atan Harry Kane de vardı. Bu iki oyuncu, bu yıl Ballon d'Or’u kazanma konusunda son derece haklı umutlar taşıyabilir. İsimleri 30 kişilik aday listesinde yer alıyor ve geçen sezondaki performanslarının ardından, oylamada üst sıralarda yer alma şanslarının yüksek olduğu genel kabul görüyor.

Cuma akşamı Olise’nin performansı sonrası Eberl’e de bu konudaki ihtimaller soruldu. Eski profesyonel futbolcu önce bunun "zor" olduğunu söyledi, sonuçta bunun "öznel bir değerlendirme" olduğunu belirtti. Ancak Eberl için de şu netti: "Kesinlikle o da Ballon d'Or’u kazanabilecekler arasında yer alıyor." Kane’e zaten büyük şans tanıdığını ifade eden Eberl, "Ama Michael da futbol oynama tarzıyla bu grubun içine sızıyor. Yani benim için kesinlikle dünyanın en iyi futbolcuları arasında" dedi.

Bazı ünlü oyuncular (ve kulüpleri), 26 Ekim’de Londra’daki Palladium Theatre’da düzenlenecek galada Altın Top’u alabilmek için çoktan kampanyalar başlattı. Barcelona’nın dünya şampiyonu Lamine Yamal da ödülü kazanmak istiyor. Movistar Plus’a konuşan Yamal, genel olarak Altın Ayakkabı kazananı Kane’e (sezonda 73 gol) gönderme olarak yorumlanan şu ifadeleri kullandı: "Ballon d’Or dünyanın en iyi oyuncusuna gitmeli, nokta. 80 gol atan bir oyuncuya gitmemeli."

Yamal sözlerini şöyle netleştirdi: "Eğer 80 gol atıyorsan, sezonun golcülük ödülünü alırsın. Bunlar insanların anlamadığı çok farklı şeyler. Dünyanın en iyi oyuncusu, bir yorumcu olarak maçı izlerken seyretmekten keyif aldığın oyuncudur. O, diğer herkesden farklı olan bir oyuncudur."

Bu açıklama kendisine sorulduğunda Eberl açık konuştu: "Seçim kampanyası yapılması gerekiyor. En iyileri, seçim kampanyasına ihtiyaç duymayan oyunculardır."

Ballon d'Or yarışı: Harry Kane bu konuda ne söyledi?

Kane de buna katılıyor ve şu ifadelerle sözü sürdürdü: "Bunu tam olarak nasıl kastettiğini bilmiyorsunuz. İnsanların bu konuda kendi varsayımları var. Sonuçta herkes farklı. Yamal inanılmaz bir oyuncu ve harika bir sezon geçirdi ama bunu yapan başka birçok oyuncu da var. Harika bir sezon geride bırakan çok fazla oyuncu var. Bence bu yüzden bu yıl belki de her zamankinden daha fazla tartışılıyor, çünkü çok fazla aday var."

Kane, "Herkes istediği gibi konuşma hakkına sahip. Beni tanıyorsunuz, ben sahadaki performansımın benim adıma konuşmasını tercih ederim. Cevabımı sahada veririm. Kendim hakkında çok konuşmayı sevmem ama herkes farklıdır. Doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Buna başkaları karar vermeli. Bu benim elimde değil, oy verenlerin elinde" dedi. Kane, başkalarına laf atmak yerine geçen sezondaki birçok başarıya dikkat çekti. "Geçen yıl başardıklarımla inanılmaz gurur duyuyorum. Sadece goller değil, kazanılan kupalar, kupa finali ve şampiyonluk kupasının Münih’e dönüşü de buna dahil. Tüm bu şeyler, Dünya Kupası maçlarının bazıları da dahil olmak üzere, hayatımın geri kalanında aklımda kalacak. Genel olarak bakıldığında gerçekten harika bir sezondu" diye konuştu.

Michael Olise ilk hat-trick’ini yaptı

Olise, daha önceki 90 dakikada yetersiz kalan Berlin ekibine karşı ayaklarıyla konuşmuştu (SPOX puanı 1). Sadece profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick nedeniyle değil, sahanın en iyi oyuncusuydu. Yaklaşık 15 dakika sonra gol perdesini açan takım arkadaşı Jamal Musiala, Sky’a yaptığı açıklamada Fransız oyuncunun seviyesinin düpedüz "olağanüstü" olduğunu söyledi.

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Teknik direktör Vincent Kompany, Olise’nin seyir zevki yüksek gollerinde şut tekniği üzerinde yaptığı sıkı çalışmanın da karşılığını aldığını vurguladı: "Michael bu golleri atıyor ama antrenmanda da bu vuruşlar üzerinde çok çalıştı. En üst düzey oyuncuların da sadece yetenekten fazlasına ihtiyacı var."

Olise şimdi Fransa Milli Takımı’na katılacak. Tıpkı Bayernli takım arkadaşı Dayot Upamecano gibi, yeni teknik direktör Zinedine Zidane’ın ilk kadrosunda yer alıyor.