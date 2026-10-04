“Birkaç yıl içinde, bir milyon gol atmaktan bıktığında” diyen Pearce, talkSPORT'taki yorumculuk görevinde, “belki de defansif orta sahada oynar.”
Daha önce Manchester City'de teknik direktörlük yapan ve Fabio Capello'nun İngiltere Milli Takımı'ndaki yardımcılığını üstlenen Pearce, kariyerinin son döneminde hücumdan orta sahaya çekilen Wayne Rooney'yi örnek gösterdi.
Pearce'e göre Kane, bir süre daha gollerini atmaya devam edebilir ve ardından daha derin bir pozisyonda, “oyun zekâsı ve pas yetenekleri sayesinde İngiltere için quarterback gibi oynayarak beş yıl daha forma giyebilir”.
Harry Kane, pozisyon değişikliği hakkında ne söyledi?
Sahanın her yerinde görülen Kane'le birlikte İngiltere, cumartesi günü Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. İngiliz kaptan iki gol attı ve akıcı hücum düzeninde sürekli olarak muhteşem Jude Bellingham, Bukayo Saka ya da Anthony Gordon ile yer değiştirdi; bu isimler de maça damga vurdu.
“Çocuklarla her zaman bir gün stoper ya da defansif orta saha oyuncusu olarak oynamak isteyeceğim yönünde şakalaşıyorum” diyen Kane, sonrasında savunmaya yardım etmekten ne kadar keyif aldığını vurguladı. 31 yaşındaki oyuncu, “Top bende olsun ya da olmasın, etkili olabileceğimi hissediyorum” dedi.
Kane, zaten devasa olan İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu unvanındaki farkını 89 gole çıkardı. Böylece üç farklı takvim yılında da en az 10 gol atan ilk İngiliz oldu. Salı günü Çekya'ya karşı forma giymesi halinde, ülkesi adına 125 maça çıkarak rekor milli maç oyuncuları listesinin zirvesindeki kaleci efsanesi Peter Shilton'ı yakalayacak.
Harry Kane zirvede: İngiltere'nin rekor golcüleri
Sıra
Oyuncu
Goller
Maçlar
Oran (gol/maç)
Aktif olduğu dönem
1
Harry Kane
89
124
0,72
2015'ten beri
2
Wayne Rooney
53
120
0,44
2003–2018
3
Sir Bobby Charlton
49
106
0,46
1958–1970
4
Gary Lineker
48
80
0,60
1984–1992
5
Jimmy Greaves
44
57
0,77
1959–1967
6
Michael Owen
40
89
0,45
1998–2008
7
Vivian Woodward
38
32
1,19
1903–1911
8
Nat Lofthouse
30
33
0,91
1950–1958
9
Alan Shearer
30
63
0,48
1992–2000
10
Sir Tom Finney
30
77
0,39
1946-1958