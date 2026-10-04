“Birkaç yıl içinde, bir milyon gol atmaktan bıktığında” diyen Pearce, talkSPORT'taki yorumculuk görevinde, “belki de defansif orta sahada oynar.”

Daha önce Manchester City'de teknik direktörlük yapan ve Fabio Capello'nun İngiltere Milli Takımı'ndaki yardımcılığını üstlenen Pearce, kariyerinin son döneminde hücumdan orta sahaya çekilen Wayne Rooney'yi örnek gösterdi.

Pearce'e göre Kane, bir süre daha gollerini atmaya devam edebilir ve ardından daha derin bir pozisyonda, “oyun zekâsı ve pas yetenekleri sayesinde İngiltere için quarterback gibi oynayarak beş yıl daha forma giyebilir”.

Harry Kane, pozisyon değişikliği hakkında ne söyledi?

Sahanın her yerinde görülen Kane'le birlikte İngiltere, cumartesi günü Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. İngiliz kaptan iki gol attı ve akıcı hücum düzeninde sürekli olarak muhteşem Jude Bellingham, Bukayo Saka ya da Anthony Gordon ile yer değiştirdi; bu isimler de maça damga vurdu.

“Çocuklarla her zaman bir gün stoper ya da defansif orta saha oyuncusu olarak oynamak isteyeceğim yönünde şakalaşıyorum” diyen Kane, sonrasında savunmaya yardım etmekten ne kadar keyif aldığını vurguladı. 31 yaşındaki oyuncu, “Top bende olsun ya da olmasın, etkili olabileceğimi hissediyorum” dedi.

Kane, zaten devasa olan İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu unvanındaki farkını 89 gole çıkardı. Böylece üç farklı takvim yılında da en az 10 gol atan ilk İngiliz oldu. Salı günü Çekya'ya karşı forma giymesi halinde, ülkesi adına 125 maça çıkarak rekor milli maç oyuncuları listesinin zirvesindeki kaleci efsanesi Peter Shilton'ı yakalayacak.

Harry Kane zirvede: İngiltere'nin rekor golcüleri

Sıra Oyuncu Goller Maçlar Oran (gol/maç) Aktif olduğu dönem 1 Harry Kane 89 124 0,72 2015'ten beri 2 Wayne Rooney 53 120 0,44 2003–2018 3 Sir Bobby Charlton 49 106 0,46 1958–1970 4 Gary Lineker 48 80 0,60 1984–1992 5 Jimmy Greaves 44 57 0,77 1959–1967 6 Michael Owen 40 89 0,45 1998–2008 7 Vivian Woodward 38 32 1,19 1903–1911 8 Nat Lofthouse 30 33 0,91 1950–1958 9 Alan Shearer 30 63 0,48 1992–2000 10 Sir Tom Finney 30 77 0,39 1946-1958



