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FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Çeviri:

Bayern yıldızı Luis Diaz'ın gözleri önünde! Kolombiya futbolunda tam anlamıyla çılgınlık

Bundesliga
Junior FC
Barranquilla FC
L. Diaz

Kolombiya Kupası'nda sansasyonel bir olay yaşandı. Son şampiyon Junior FC, dramatik bir şekilde kendi rezerv takımına yenildi ve Bayern Münih'ten Luis Diaz da bunu canlı olarak izledi.

Kolombiya ile Dünya Kupası'na katılmasının ardından Bayern Münih'in oyuncusu Luis Diaz şu sıralar uzatılmış özel izinde. Ancak görünen o ki futbola henüz doymuş değil. Diaz, çarşambayı perşembeye bağlayan gece eski kulüpleri Junior FC ile Barranquilla FC arasındaki kupa maçını izledi ve sansasyonel bir gösteriye tanıklık etti.

Öncesindeki tablo şöyleydi: Junior FC, Barranquilla'nın büyük ve köklü kulüplerinden biri, son şampiyon ve Diaz'ın da geldiği Kolombiya Karayip kıyısının futboldaki vitrin kulübü. İkinci lig ekibi Barranquilla FC ise Junior'ın 2004'te kurulan oyuncu yetiştirme merkezi, sonuçta da rezerv takımı konumunda.

Birçok tanınmış Kolombiyalı futbolcu, bu iki kulüp üzerinden uluslararası üst düzey futbola yükseldi. Örneğin Carlos Bacca, Teofilo Gutierrez ya da Luis Diaz. FC Porto ve Liverpool'daki dönemlerinin ardından artık 29 yaşında olan sol kanat oyuncusu, 2025'te 70 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.

Penaltılarda belirleyici vuruşu kaleci yaptı

Almanya'nın aksine Kolombiya Kupası'nda bu kadar bağlantılı takımlar arasındaki eşleşmelere izin veriliyor. Ve kura da öyle çekildi ki Junior ile Barranquilla bu sezon kupanın ilk turunda birbirine rakip oldu. İlk maçtaki 2-2'nin ardından rezerv takım uzun süre 3-2 önde götürdü, ancak Luis Muriel 88. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı. 35 yaşındaki oyuncu bir dönem Kolombiya Milli Takımı'nda forma giydi, Avrupa'da da Atalanta Bergamo ve Sevilla başta olmak üzere çeşitli takımlarda oynadı.

Ancak bu ezici zayıf taraf bununla dengesini kaybetmedi, sonraki penaltı atışlarını ise nefes kesen bir şekilde kazandı. Kaleci Sebastian Guerra bir penaltıyı kurtardıktan sonra 20 yaşındaki takım arkadaşı Yesid Garcia Panenka ile fileleri buldu. Son olarak belirleyici golü bizzat kaleci Guerra attı.

Kolombiya 1
Junior FC crest
Junior FC
ATJ
Millonarios crest
Millonarios
MIL
Kolombiya 2
Barranquilla FC crest
Barranquilla FC
BAR
Atletico FC crest
Atletico FC
ATL

Diaz, TV yayını sırasında sık sık ekrana geldi; tropikal sıcak nedeniyle tribünde küçük bir el vantilatörüyle serinledi. Barranquilla'daki bu gösteri, memleketindeki tatilinin layık bir finali olmuş gibi görünüyor. 1 Ağustos'ta Bayern Münih ile birlikte Asya turuna çıkması bekleniyor. 

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