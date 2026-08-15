Bir ikili mücadelede Avusturya Milli Takımı oyuncusu görünüşe göre sağ bacağından sakatlandı. Avusturyalı oyuncuda dizin mi, uyluğun mu yoksa her ikisinin birden mi etkilendiği görüntülerden kesin olarak anlaşılamadı.

Ancak Laimer'ın şiddetli ağrılar çektiği görüldü ve iki Bayern Münih görevlisinin desteğiyle sahayı terk etti, ardından hemen bandajlandı.

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Teknik direktör Vincent Kompany, 29 yaşındaki oyuncunun yerine 9. dakikada bu transfer döneminde Münih'ten ayrılması beklenen Sacha Boey'i oyuna aldı.

Geçen Bundesliga sezonunu üçüncü sırada tamamlayan takımla oynanan bu karşılaşma, Bayern'in bir hafta sonraki cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Süper Kupa öncesindeki sondan bir önceki hazırlık maçı. Alman rekortmen, salı günü de 2. Lig ekibi 1. FC Heidenheim ile karşılaşacak.

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