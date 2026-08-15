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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

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Bayern yıldızı için endişe: Konrad Laimer, zorlu testte sakatlanarak erken oyundan alındı

Bundesliga
Bayern Münih - VfB Stuttgart
Bayern Münih
VfB Stuttgart

Münih ekibinin cumartesi öğleden sonra RB Leipzig ile oynadığı sondan bir önceki hazırlık maçı bir şok anıyla başladı. Sağ bek Laimer için maç birkaç dakika sonra sona erdi.

Bir ikili mücadelede Avusturya Milli Takımı oyuncusu görünüşe göre sağ bacağından sakatlandı. Avusturyalı oyuncuda dizin mi, uyluğun mu yoksa her ikisinin birden mi etkilendiği görüntülerden kesin olarak anlaşılamadı.

Ancak Laimer'ın şiddetli ağrılar çektiği görüldü ve iki Bayern Münih görevlisinin desteğiyle sahayı terk etti, ardından hemen bandajlandı.

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images


Teknik direktör Vincent Kompany, 29 yaşındaki oyuncunun yerine 9. dakikada bu transfer döneminde Münih'ten ayrılması beklenen Sacha Boey'i oyuna aldı.

Geçen Bundesliga sezonunu üçüncü sırada tamamlayan takımla oynanan bu karşılaşma, Bayern'in bir hafta sonraki cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Süper Kupa öncesindeki sondan bir önceki hazırlık maçı. Alman rekortmen, salı günü de 2. Lig ekibi 1. FC Heidenheim ile karşılaşacak.

Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

FC Bayern Münih fikstürü: Bayern'in sıradaki maçları

Tarih

Organizasyon

Maç

18 Ağustos Salı (18.00)

Hazırlık maçı

1. FC Heidenheim - FC Bayern

22 Ağustos Cumartesi (20.30)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund - FC Bayern

28 Ağustos Cuma (20.30)

Bundesliga

FC Bayern - VfB Stuttgart

2 Eylül Çarşamba (20.45)

DFB-Pokal

VfL Osnabrück - FC Bayern

5 Eylül Cumartesi (18.30)

Bundesliga

FC Schalke - FC Bayern

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