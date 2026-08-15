Bir ikili mücadelede Avusturya Milli Takımı oyuncusu görünüşe göre sağ bacağından sakatlandı. Avusturyalı oyuncuda dizin mi, uyluğun mu yoksa her ikisinin birden mi etkilendiği görüntülerden kesin olarak anlaşılamadı.
Ancak Laimer'ın şiddetli ağrılar çektiği görüldü ve iki Bayern Münih görevlisinin desteğiyle sahayı terk etti, ardından hemen bandajlandı.Getty Images
Teknik direktör Vincent Kompany, 29 yaşındaki oyuncunun yerine 9. dakikada bu transfer döneminde Münih'ten ayrılması beklenen Sacha Boey'i oyuna aldı.
Geçen Bundesliga sezonunu üçüncü sırada tamamlayan takımla oynanan bu karşılaşma, Bayern'in bir hafta sonraki cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Süper Kupa öncesindeki sondan bir önceki hazırlık maçı. Alman rekortmen, salı günü de 2. Lig ekibi 1. FC Heidenheim ile karşılaşacak.
FC Bayern Münih fikstürü: Bayern'in sıradaki maçları
Tarih
Organizasyon
Maç
18 Ağustos Salı (18.00)
Hazırlık maçı
1. FC Heidenheim - FC Bayern
22 Ağustos Cumartesi (20.30)
DFL-Supercup
Borussia Dortmund - FC Bayern
28 Ağustos Cuma (20.30)
Bundesliga
FC Bayern - VfB Stuttgart
2 Eylül Çarşamba (20.45)
DFB-Pokal
VfL Osnabrück - FC Bayern
5 Eylül Cumartesi (18.30)
Bundesliga
FC Schalke - FC Bayern