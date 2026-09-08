Bayern yıldızı da dahil! Son şampiyon Ousmane Dembele, Ballon d'Or için üç favorisini açıkladı

Son şampiyon Ousmane Dembele, Ballon d'Or ödülü için en büyük üç favorisini açıkladı ve bu isimler arasında Bayern Münih'in bir süperstarına da yer verdi. Ancak kendisini bu prestijli ödülün adayları arasında görmek istemiyor.

"Hayır, ben asla böyle şeylere karışmam. Kendime asla oy vermem" diyen Dembele, geçen sezon Lamine Yamal ve PSG'den takım arkadaşı Vitinha'nın önünde Dünya'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştı. France Football'a konuştu.

Dembele aynı zamanda kendi görüşüne göre en umut vadeden adayları da sıraladı. "Sıralama yapmadan: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia, editör notu), Harry Kane, çok ama çok iyi bir sezon geçirdi, ve bence Kylian Mbappe!"

Dembele'ye göre ise "daha birçok isim var. Michael Olise de olabilir çünkü inanılmaz bir sezon geçirdi. Bundesliga'nın en iyi oyuncusuydu. Lamine Yamal da öyle. Fabian Ruiz, Pacho… Bu Pacho kolay unutuluyor. Umarım bu yıl onu unutmazlar çünkü bunu hak ediyor."

Dembele: Ballon d'Or? "PSG'li bir oyuncunun ellerinde kalacak"

Fransız yıldız, PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmasının ardından ise "bu kupa için kararın hâlâ açık olduğunu düşünmüyorum. Bence Paris Saint-Germain'den bir oyuncunun ellerinde kalacak" ifadelerini kullandı.

Bu sırada Real'in süperstarı Mbappe de Ballon d'Or için iddiasını ortaya koydu ve kendisini "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak tanımladı. Bu sözleri sonrası, açıklamalarını "çocukça ve acınası" olarak niteleyen bir Fransa efsanesinden sert eleştiriler aldı.